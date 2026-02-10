Si è tenuto questa mattina, presso la Prefettura di Brindisi, un incontro per fare il punto sullo stato di avanzamento degli interventi localizzati nel territorio della provincia finanziati con fondi del Contratto Istituzionale di Sviluppo “Brindisi-Lecce-Costa Adriatica”.
Al tavolo hanno preso parte la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le politiche di coesione, rappresentata da Raffaele Parlangeli, il Prefetto di Brindisi, Guido Aprea, il Responsabile Unico del CIS, Francesco Bruni, i rappresentanti di Invitalia, oltre ad alcune delle amministrazioni beneficiarie della misura, tra cui i comuni di Brindisi, Carovigno, San Pietro Vernotico e Torchiarolo.
Obiettivo dell’incontro la puntuale verifica sullo stato dell’arte dei progetti presentati dalle suddette Amministrazioni che mirano a valorizzare i territori costieri attraverso investimenti strategici, promuovendo lo sviluppo economico e turistico, la sostenibilità ambientale e il miglioramento delle infrastrutture.
Il Prefetto Aprea ha ringraziato i referenti del CIS per la tempestiva convocazione di un tavolo operativo presso la Prefettura attesa l’esigenza di assicurare la spedita definizione delle procedure amministrative propedeutiche al raggiungimento da parte degli Enti beneficiari dell’obbligazione giuridicamente vincolante entro la scadenza del 31 dicembre 2026.