I Carabinieri della Stazione di Mesagne, a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 26enne del luogo, per aver posto in essere atti persecutori nei confronti della ex fidanzata 23enne.

In particolare, il giovane ha inviato alla vittima nell’arco di due mesi 1418 messaggi e 435 chiamate senza risposta a qualunque ora del giorno e della notte, effettuando ripetuti appostamenti nei pressi della sua abitazione.

I fatti sono documentati in tre denunce–querele presentate dalla 23enne.

L’arresto in flagranza è stato effettuato nel corso della mattinata del 26 ottobre dopo che militari operanti lo hanno individuato e bloccato sotto l’abitazione della donna, dove lo stesso si era appostato dalla serata del 25. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso il suo domicilio in regime degli arresti domiciliari.