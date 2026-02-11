Questa mattina una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta sulla strada statale 7, nel tratto di Mesagne, in direzione Brindisi, per un incidente stradale che ha coinvolto un’Alfa Romeo Stelvio e un camion.
Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, affidate alle cure del personale sanitario.
L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale per la messa in sicurezza dei due veicoli e dell’intera area interessata, al fine di evitare ulteriori pericoli per la circolazione.
Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico.
Incidente sulla SS7 in direzione Brindisi: due feriti
