Si è svolta oggi presso la Direzione Generale dell’ASL Brindisi una riunione convocata dalla FP CGIL Brindisi sui buoni pasto e sull’avvio dell’iter per la definizione dei Differenziali Economici di Professionalità (DEP).

L’incontro si è caratterizzato per un clima sereno e costruttivo. Sul fronte dei buoni pasto, la Direzione ha annunciato che, a breve, si terrà un confronto con il legale dell’Azienda per definire la linea da adottare, assumendo l’impegno concreto di avviare l’erogazione dei ticket restaurant a tutto il personale avente diritto nel minor tempo possibile.

Per quanto riguarda i DEP, previsti dal CCNL Comparto Sanità del 2 novembre 2022, la Direzione ha confermato l’avvio imminente della contrattazione integrativa per riconoscere incrementi stabili del trattamento economico in funzione della professionalità maturata dai lavoratori.

La FP CGIL Brindisi ha espresso soddisfazione per gli impegni assunti e continuerà a vigilare sull’attuazione, informando costantemente il personale su ogni sviluppo.

“Insieme, passo dopo passo, otteniamo risultati” dichiarano i vertici sindacali.

Luciano Quarta, Segretario Generale FP CGIL Brindisi

Francesco Pollasto, Coordinatore alla Sanità FP CGIL Brindisi