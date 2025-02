L’Associazione Sportiva Dilettantistica Vertical Gym di Brindisi torna con un risultato straordinario dall’International Sparkle Competition, gara sportiva internazionale di pole dance, exotic ed aerea che ha avuto luogo a Como lo scorso 22 febbraio.

Nella vetrina di grande prestigio, cui hanno partecipato 410 sportivi provenienti da diverse nazioni, tra cui Repubblica Ceca, Germania, Ucraina, Francia, Svizzera, Malta, Moldavia e Ungheria, le atlete brindisine, preparate dalla coach Simona Melli, hanno conquistato ben 7 podi e 6 premi speciali.

• Clotilde Danese- primo posto spirale e terzo posto pole dance master 50, più premio speciale best theatre

• Giulia Rizziello- primo posto; più premio speciale best trick e premio speciale overall (punteggio più alto della giornata)

• Giorgia Tarantini- primo posto; più premio speciale best Floorwork

• Alessandra Di Campi- secondo posto; più premio speciale giudici

• Federica Maiello- secondo posto; più premio speciale best trick

• Giorgia Dormio- primo posto

• CREW- secondo posto; più premio speciale best show

“Siamo orgogliose di aver portato Brindisi sul podio in una competizione così prestigiosa- dichiara Simona Melli-

Torniamo da una gara che ci ha regalato tante emozioni e infinite soddisfazioni, gratificazioni che ci ripagano di tutti i sacrifici e gli allenamenti in palestra. Abbiamo sudato, è vero, ma ci siamo anche tanto divertite e questa, credo, sia stata spinta decisiva in più per questa vittoria che dedichiamo alla nostra città”.