Oltre 600 partecipanti, 450 colloqui effettuati dalle 24 aziende che ricercavano 455 persone da assumere: la seconda edizione del recruiting day “Job on Tour…ism” ha confermato il suo ruolo di ponte tra aziende e lavoratori, finalizzato all’inserimento professionale.

L’evento è stato ideato da ARPAL Puglia – Ambito territoriale di Brindisi ed ha visto la partecipazione delle più importanti aziende e sigle di settore, tra cui Confcommercio, Federalberghi, Confesercenti, Assohotel, AIGO, CNA, Confartigianato, Consorzio degli Albergatori di Carovigno nonchè ITS Turismo, Istituto Alberghiero Pertini, Liceo Ettore Palumbo.

La giornata, che ha avuto luogo presso gli spazi del MediaPorto e della sala conferenze del centro per l’impiego di Brindisi sin dalla mattinata di ieri, ha visto la partecipazione di studenti, aspiranti lavoratori e professionisti in cerca di un’opportunità lavorativa e di orientamento professionale.

Gli esperti del mercato del lavoro dei Centri per l’impiego dell’ambito di Brindisi hanno fornito servizi di orientamento e accoglienza ai partecipanti, supporto ad imprese e candidati e illustrato le politiche attive del lavoro anche attraverso i laboratori dedicati al servizio EURES e all’autoimprenditorialità.

Il successo ottenuto dalla seconda edizione di Job On Tourism, oltre ad attestare i risultati di un grosso impegno progettuale ed organizzativo, dà chiare indicazioni del lavoro che l’agenzia sta svolgendo sul territorio.

Le sinergie messe in campo con aziende, sigle datoriali, scuole e agenzie per il lavoro stanno stimolando lo sviluppo di un sistema integrato che favorisce l’incrocio domanda/offerta di lavoro e la valorizzazione del cosiddetto “lavoro buono”.