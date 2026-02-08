Parte con una vittoria il 2026 della Junior Fasano, che supera per 31-27 l’Alperia Black Devils nella 3^ giornata di ritorno della Serie A Gold.

Nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, partono decisamente bene gli ospiti, avanti sullo 0-4 dopo 4’ per poi toccare il + 5 al 6’ (1-6). I locali, privi degli infortunati Diego Somma, Matias Beorlegui e Pablo Marrochi (quest’ultimo presente a referto solo per onor di firma), cambiano subito in difesa, passando dalla 5-1 alla 6-0, e soprattutto migliorano in attacco, ed il break seguente di 5-0 premia i biancazzurri, che al 13’ impattano sul 6-6. Segue una fase equilibrata, che vede le due squadre a contatto sino all’11-11 del 21’, con la formazione di Merano che nel finale di frazione tenta il nuovo l’allungo (11-14 al 23’), rientrando negli spogliatoi in vantaggio sul 13-15.

A cambiare l’inerzia dell’incontro è l’ottimo avvio di ripresa della Junior, che firma un parziale di 4-0 in poco più di 2’ a inizio ripresa e si porta sul 17-15, ma gli alto-atesini non mollano, pareggiano sul 17-17 (34’) e torna a regnare a lungo l’equilibrio (20-20 al 40’, 22-22 al 43’, 24-24 al 47’). L’Alperia torna anche un’ultima volta avanti al 50’ (24-25), ma gli ultimi minuti dell’incontro sono decisamente favorevoli ai fasanesi, i quali, spinti dal proprio caloroso pubblico, realizzano un break di 4 reti (28-25 al 57’), resistono all’ultimo assalto ospite (28-27 a 95’’ dal termine) ed allungano sino al 31-27 della sirena.

Decisamente buona la prestazione complessiva della compagine biancazzurra, con l’ultimo arrivato, l’islandese Brim Stefansson, subito protagonista con 8 reti. Archiviata la festa però, occorre subito concentrarsi in vista del prossimo doppio impegno esterno che precede le Finals di Coppa Italia, con Alessandro Leban e compagni in campo sabato a Cingoli e sette giorni dopo ad Appiano sulla Strada del Vino.

“Senza cercare alibi, ma non avere in campo Marrochi, Beorlegui, Diego Somma, e nel primo tempo anche Stefansson, non era certamente facile vincere oggi – dichiara il tecnico Vito Fovio – perciò sono molto contento dei ragazzi, soprattutto dei più giovani, che hanno dimostrato che possiamo contare su di loro già da adesso oltre che per il futuro. È stata una partita difficilissima, con poche rotazioni e contro un Merano che si è rafforzato, ed in tanti hanno finito stremati, però sono venuti fuori anche tutti gli sforzi fatti in queste ultime settimane di preparazione. Complimenti a tutti, ma non abbiamo fatto nulla, perché adesso ci attendono due trasferte molto complicate, nelle quali ci giochiamo una buona fetta della nostra stagione. Perdere punti in questi campi rischierebbe di compromettere la corsa al sogno Play-Off, in quanto un torneo così equilibrato e con una classifica così corta non concede la possibilità di passi falsi di troppo”.

Tabellino

Junior Fasano – Alperia Black Devils 31-27 (13-15 p.t.)

Junior Fasano: Rossa, Leban, Guarini 1, Corcione, Blida, Boggia, Notarangelo 7, Dello Vicario Giacinti 2, Capozzoli 1, G. Somma 3, Neglia, Marrochi, Stefansson 8, Codina Vivanco 9. All.: Vito Fovio.

Alperia Black Devils: Gonzalez Parra, Haj Frej, T. Borgato, Ribic, Conte 6, Visentin 2, Sa. Gerstgrasser 1, Stricker 1, Starcevic 4, Si. Gerstgrasser, Ernst 6, Malandrin De Oliveira, Nunez 3, Sperandio, Fedila 4, Urban. All.: Emanuele Panetti.

Arbitri: Lorenzo Della Fonte-Cristiano Sclano.

Risultati della 16^ giornata: Loacker Bozen Volksbank-Cassano Magnago 23-33, Raimond Sassari-Teamnetwork Albatro Siracusa 27-27, Conversano-Publiesse Chiaravalle 26-19, Sparer Eppan-Macagi Cingoli (8/02), Metelli Cologne-Trieste 31-25, Junior Fasano-Alperia Black Devils 31-27, Brixen-Pressano 31-30.

Classifica: Cassano Magnago 28, Raimond Sassari 24, Teamnetwork Albatro Siracusa 21, Junior Fasano 20, Loacker Bozen Volksbank e Trieste 17, Conversano 15, Macagi Cingoli*, Publiesse Chiaravalle, Brixen e Metelli Cologne 14, Pressano 13, Alperia Black Devils 7, Sparer Eppan* 4. *Una partita in meno.

Prossimo turno (14/02): Teamnetwork Albatro Siracusa-Brixen, Macagi Cingoli-Junior Fasano, Publiesse Chiaravalle-Sparer Eppan, Cassano Magnago-Metelli Cologne, Trieste-Raimond Sassari, Alperia Black Devils-Loacker Bozen Volksbank, Pressano-Conversano.

