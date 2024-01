Come di consueto la Biblioteca Comunale di Carovigno, in occasione del Giorno della Memoria, organizza un incontro con la cittadinanza per commemorare le vittime dell’Olocausto.

Sabato 27 gennaio, alle ore 17, alla presenza del sindaco Massimo Lanzilotti, dell’assessore alla Cultura Sabrina Franco e del dott. Francesco Romano dell’associazione Le Colonne, attraverso letture, suggerimenti di romanzi e documentari, si terrà un importante momento di riflessione sulle cause di un doloroso passato.

L’iniziativa mira, infatti, a preservare la memoria storica e a onorare coloro che hanno sofferto durante uno dei periodi più bui dell’umanità.

Per ulteriori informazioni, contattare la Biblioteca Comunale di Carovigno al numero 3791092451 o via email all’indirizzo bibliotecadicarovigno@gmail.com