Ancora una battuta d’arresto lontano dalle mura amiche per la Dinamo che cade al PalaSassi contro la Virtus Matera con il punteggio di 80-67 al termine di una gara intensa e a tratti molto complicata per i biancoazzurri. Decisivo il terzo quarto, nel quale i lucani hanno costruito il break che ha indirizzato definitivamente la partita, approfittando anche di una fase caratterizzata da grande nervosismo. Da segnalare l’ennesima straordinaria prestazione di Sebastian Gonzalez, autore di una doppia doppia da 30 punti e 13 rimbalzi per un totale di 39 di valutazione.

Coach Cristofaro si affida al quintetto composto da Gonzalez, Stankovic, Sapiega, Di Ianni e Pulli, con il lungo Cissè ancora fermo ai box. L’avvio è positivo per la Dinamo. Di Ianni apre le marcature dalla lunga distanza, seguito dal contropiede di Stankovic e dal canestro di Pulli per il primo vantaggio sul 2-7. Matera reagisce prontamente e con Preira ristabilisce la parità sul 9-9. Gonzalez riporta avanti i suoi con una tripla, ma da quel momento l’inerzia cambia. I cinque punti di Valle e le triple di Roberto e Ani permettono alla Virtus di chiudere il primo quarto avanti 24-12. Nel secondo periodo i padroni di casa mantengono il ritmo e continuano a colpire dall’arco con quattro triple consecutive, ampliando il divario. Greco interrompe il digiuno offensivo della Dinamo e Gonzalez risponde dalla lunga distanza per il 36-22. Costabile accorcia ulteriormente, mentre Gonzalez dalla lunetta fissa il punteggio sul 40-30 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi la Dinamo prova a reagire. Sapiega trova i primi punti personali e Gonzalez colpisce ancora da tre punti, riportando i biancoazzurri sul -5 (42-37). La risposta della Virtus è però immediata con Bischetti e Ani. Matera domina sotto canestro e con Preira da rimbalzo offensivo firma il nuovo +12.

Stankovic prova a contenere il divario, ma la gara entra in una fase concitata: un fallo e un antisportivo fischiato a Greco consentono ai lucani di realizzare sette punti consecutivi, raggiungendo il massimo vantaggio sul 62-45. La tripla di Costabile e i liberi di Preira chiudono il terzo quarto sul 67-48. Nell’ultimo periodo la Dinamo mostra orgoglio e determinazione. Di Ianni suona la carica con una tripla, Gonzalez è preciso dalla lunetta e Stankovic segna dalla media distanza. La difesa biancoazzurra alza l’intensità e Matera resta a secco per diversi minuti. I canestri di Costabile e Sapiega riportano la Dinamo fino al -7 (67-60). Dopo oltre cinque minuti senza segnare, Bischetti interrompe il digiuno dei padroni di casa con una tripla. Gonzalez e Costabile riportano la Dinamo fino al -6 con meno di tre minuti da giocare, ma la maggiore energia della Virtus emerge nel finale. Bischetti e Preira ristabiliscono la doppia cifra di vantaggio e ancora Bischetti chiude definitivamente i conti con la tripla del +13 che conduce al definitivo 80-67.

La Dinamo tornerà in campo domenica 22 febbraio alle ore 18:00 al PalaZumbo, dove affronterà la Basket School Messina.

Ondatel Virtus Matera – Dinamo Basket Brindisi 80-67 (24-12; 40-30; 67-48; 80-67)

Virtus Matera: Ani 18, Zanetti 13, Labovic 4, Roberto 3, Valle 16, Preira 10, De Mola, Bischetti 16, Belgrano ne, Digno ne, Maraglino ne, Manco ne. Coach: Miriello

Dinamo Brindisi: Greco 2, Costabile 9, Stankovic 8, Esposito, Pulli 6, Gonzalez 30, Di Ianni 6, Sapiega 6, Pantile ne, Paciulli ne, Cissè ne. Coach: Cristofaro

Arbitri: Beccore-D’Amore

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi