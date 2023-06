Le priorità sono gli interventi in via Roma e in via Nazionale dei Trulli, ma occorre agire anche sugli assi stradali prospicienti tutti gli edifici scolastici, sia di Fasano che delle frazioni.

Lo prevede il Peba della città di Fasano, il Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche adottato dalla giunta comunale e redatto secondo le linee guida della DGR 2062 del 18/11/2019 e del successivo aggiornamento del 2021.

Obiettivo è realizzare una città a misura di tutti in cui nessuno si senta esclusa con spazi pubblici senza ostacoli. Il Peba, per la prima volta, doterà Fasano di una pianificazione organica e strutturata in tema di accessibilità piena a spazi ed edifici pubblici: «È un piano rivolto a persone con disabilità in senso più ampio – spiega l’assessore alla Mobilità Donatella Martucci – e che comprende chiunque si trovi ad avere difficoltà nei movimenti e nelle percezioni sensoriali (anziani, persone con passeggino, invalidi, ipovedenti) e persone con disabilità cognitive o psicologiche».

La redazione del piano per il quale il Comune di Fasano ha ottenuto un finanziamento regionale di 15mila euro, è partita nei mesi scorso e si è articolata su tre fasi: analisi dello stato dei luoghi, progettazione accessibile e infine programmazione degli interventi.

Durante la fase di analisi si è svolta un’estesa attività di partecipazione rivolta ai cittadini e alle associazioni, che ha previsto innanzitutto la compilazione di un questionario online e poi incontri pubblici allargati, per la condivisione degli obiettivi, l’analisi preliminare delle tavole di progetto e sopralluoghi mirati per alcune vie della città. Sono stati rilevati e analizzati tutti gli edifici pubblici e le scuole del territorio, compresi strade e spazi urbani di particolare interesse, con la redazione di schede riportanti tutte le criticità evidenziate e le soluzioni utili per la compilazione del Peba.

Infine si è proceduto alla condivisione delle priorità di intervento per la programmazione degli internati di abbattimento delle barriere architettoniche.

«Dai cittadini e dagli stakeholder abbiamo raccolto l’esigenza di dare priorità agli interventi che interessano via Roma e via Nazionale dei Trulli e gli spazi relativi agli edifici scolastici – dice l’assessore Martucci –. Ringrazio i cittadini e le associazioni che hanno collaborato concretamente con noi alla stesura del piano, un piano che parte innanzitutto dalla osservazione della quotidianità e quindi delle criticità di chi ogni giorno viva la città. In questo modo potremo progettare interventi mirati e quanto più possibile risolutivi».

Ufficio Stampa

Città di Fasano