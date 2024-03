Dalla raccolta di foto di un concorso promosso nel giugno 2023 dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Brindisi, rivolto agli studenti e alle studentesse dell’ultimo triennio degli Istituti superiori di secondo grado della Provincia di Brindisi, intitolato “La mia città: il bello e il brutto”, ha preso vita un’interessante mostra fotografica. Con occhio attento a cogliere angoli belli e aree degradate di Brindisi, gli studenti hanno saputo cogliere il bello e il brutto, da un lato stigmatizzando il degrado, dall’altro sensibilizzandosi alla tutela del proprio territorio e delle proprie radici.

Molti gli istituti scolastici della provincia di Brindisi che hanno aderito alla iniziativa, fra i quali il “Liceo Classico B. Marzolla”, il “Liceo Linguistico E. Palumbo”, l’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Giorgi”, l’l.I.S.S. “Ferraris-De Marco-Valzani” di Brindisi e il Liceo Scientifico e Classico Pepe- Calamo di Ostuni, l’Istituto Tecnico G. Salvemini di Fasano.

Il concorso ha fatto maturare tra i giovani la consapevolezza delle potenzialità del linguaggio fotografico, come strumento per evidenziare le risorse, il patrimonio storico-culturale-ambientale e i bisogni del territorio. Gli studenti hanno, dunque, potenziato le loro capacità di comunicazione attraverso linguaggi non verbali, alcuni distinguendosi davvero. Tra essi, supportati dalla docente di Arte, Prof.ssa Marina Tafuro, Beatrice Petese, attualmente studentessa della classe IVE, che ha conseguito il primo premio, e Giovanni Caiulo, attualmente frequentante la classe IVF, che ha conseguito il secondo premio. Il terzo premio è stato assegnato alla studentessa Giulia Pinto della classe 4BL del Liceo Palumbo di Brindisi. La consegna dei premi avverrà durante la Cerimonia di Inaugurazione. La mostra, infatti, sarà inaugurata il 21 marzo 2024, alle ore 16.00 dall’Architetto Maurizio Marinazzo, Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Brindisi e dal Dirigente Scolastico del “Liceo Classico B. Marzolla”, Prof.ssa Carmen Taurino, e sarà fruibile fino al 21 aprile 2024. Un’occasione per riflettere sul degrado della città, ma anche per valorizzarne gli aspetti positivi e le tante potenzialità, che gli allievi e le allieve che hanno partecipato vogliono offrire ad amministratori e cittadini, quale viatico per una crescita socio-culturale del nostro territorio.