La “Matrona” è stata pensata dall’Azienda agricola Pietrasanta e realizzata da un Maestro Ceramista di Grottaglie per contenere il nostro prezioso extravergine pugliese, è dedicata alla Madonna SS. Maria di Belvedere di Carovigno (Brindisi), da cui prende vita la nota tradizione popolare e religiosa “Nzegna”.

La “Matrona” per l’Azienda agricola Pietrasanta di Carovigno rappresenta tutti i colori e i sapori della tradizione pugliese racchiusi in una magnifica bottiglia di ceramica, le forma è stata accuratamente creata dal Maestro Ceramista e dal nostro Raffaele Leobilla, i colori vivissimi, sono quelli tradizionali della nostra tradizione popolare e religiosa della “Nzegna” di Carovigno.

La “Nzegna” è la tradizione popolare e religiosa legata al culto della Madonna SS.Maria di Belvedere, la cui immagine è posta all’interno della cripta di natura basiliana sull’omonimo colle, trae origine dalla leggenda di un Signore di Conversano che gravemente ammalato, gli venne in sogno “una Matrona vestita di stelle” che lo invitava, per la sua guarigione, a recarsi a Carovigno nella contrada di Belvedere a rinvenire la sua immagine dipinta nella grotta. Dopo una lunga ricerca un mandriano, cercando una giovenca smarrita la ritrovava “in ginocchioni” all’interno di questa grotta, di fronte al dipinto della Madonna. Preso da tanta emozione e da immensa gioia attirò l’attenzione dei contadini vicini, legando un fazzoletto colorato al proprio bastone e cominciò a lanciarlo in aria.

La tradizione vuole che annualmente il battimento della “Nzegna”, in onore della Vergine S. Maria di Belvedere, venga riproposto, durante lo svolgimento della Processione, il lunedì di Pasqua in Largo Machiavelli, il Martedì in Piazza Municipio ed, il primo sabato successivo dopo la Pasqua, al Santuario di Belvedere a pochi chilometri di distanza da Carovigno.

La “Matrona” contiene olio extravergine di oliva dell’azienda agricola Pietrasanta di Carovigno, che è frutto di grande esperienza e passione per la coltivazione e cura dei nostri uliveti, che si tramanda da tre generazioni della nostra azienda.