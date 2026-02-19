Con ordinanza dirigenziale del Settore Lavori e Opere Pubbliche – Mobilità Urbana è stata disposta la chiusura della via “Strada per Patri” ed è stato di conseguenza disposto il divieto di transito a tutti i veicoli nel “tratto stradale compreso tra l’intersezione con la Via Provinciale per Lecce e l’intersezione con l’incrocio per l’accesso all’Hotel Bastione”. L’ordinanza entra in vigore alle ore 07:00 di lunedì 23 febbraio 2026 e vige fino alle ore 20:00 di martedì 30 giugno 2026.

Nel provvedimento, resosi necessario per l’esecuzione dei lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico nei territori attraversati dal Canale Patri in agro di Brindisi” si stabilisce che restano esclusi i veicoli delle Forze dell’Ordine, i mezzi di soccorso e quelli degli ospiti e del personale dell’Hotel Bastione, mentre agli utenti della strada si propone una viabilità alternativa.

Infatti, quanti provengono dalla Via Tor Pisana diretti in Via Porta Lecce, giunti all’intersezione con la via Strada per Patri, avranno l’obbligo di svolta a destra in direzione di quest’ultima e utilizzare il seguente percorso alternativo: Strada per Patri, Via Dalmazia, Cavalcavia De Gasperi, Via Nazario Sauro, Via Bastioni San Giacomo, Via Porta Lecce.

Gli utenti della strada provenienti dalla via Strada per Patri diretti in Via Porta Lecce, giunti all’intersezione con la Via Tor Pisana, avranno l’obbligo di svolta a sinistra in direzione di quest’ultima, e utilizzare il seguente percorso alternativo: Via Tor Pisana, Via Ponte Ferroviario, Via De Carpentieri, Via Bastioni San Giorgio, Via Bastioni San Giacomo, Via Porta Lecce.

È stata predisposta la necessaria cartellonistica.