Si è svolta ieri pomeriggio, giovedì 12 febbraio 2026, nella sala “Gino Strada” di palazzo Granafei Nervegna la riunione del tavolo istituzionale per i Comuni della provincia di Brindisi, volto alla condivisione delle linee programmatiche e delle prossime fasi di definizione del Piano Regionale della Politiche Sociali 2026-2028, tavolo al quale ha presenziato l’Assessore regionale al Welfare e allo Sport, Cristian Casilli.

“Dalla Regione hanno spiegato gli indirizzi politici e hanno introdotto il Piano sociale facendo presente che spiegheranno allo Stato come i trasferimenti non possano essere finalizzati esclusivamente su progetti, altrimenti i Consorzi non potranno programmare le attività”, ha spiegato l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Brindisi, Ercole Saponaro.

“Nel corso dell’incontro è emersa la necessità di fare rete per affrontare il disagio sociale che si vive – ha aggiunto – e di pari passo si è reso evidente che le risorse economiche vadano spese tutte, per garantire tutti i servizi e ci siano risposte alle esigenze, pensando alle fragilità sociali di ogni tipo”.

È emersa la necessità di una condivisione reale perché il Piano sia attuato: “Abbiano presentato le nostre intenzioni in virtù delle quali, il Piano di zona passerà solo se condiviso da tutti i Comuni e da tutti gli ambiti e la Regione si è impegnata a intercettare nuove risorse – ha osservato Saponaro -. Lavoreremo per migliorare alcuni servizi e attivarne altri, ma una questione è emersa e preoccupa più di altre: l’integrazione scolastica e si è stati unanimi, Enti locali e Regione, nella sollecitazione al governo centrale, perché intervenga con fondi propri, cosa che fino ad ora non c’è stata”.