Il settore delle locazioni turistiche brevi è al centro di una fase di forte espansione e, al tempo stesso, di significativa evoluzione normativa. Questa crescita porta con sé nuove opportunità per il territorio, ma anche la necessità di regole chiare, condivise e rispettate, a tutela degli operatori, dei proprietari di immobili, degli ospiti e della comunità locale.



Per rispondere a questa esigenza di approfondimento e trasparenza, l’amministrazione comunale, in collaborazione con la locale Consulta del Turismo, promuove un incontro pubblico dedicato a “LOCAZIONI TURISTICHE BREVI: LE NUOVE REGOLE – Adempimenti fiscali, amministrativi e di sicurezza per una gestione a norma di legge”.



L’appuntamento è fissato per lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 17.00, presso la Sala di Rappresentanza di Palazzo di Città.



L’incontro non sarà soltanto un momento informativo sugli obblighi previsti dalla normativa, ma anche un’occasione per aprire una riflessione ampia sul futuro delle locazioni turistiche brevi nel territorio fasanese.



L’obiettivo, quindi, è duplice: fornire una guida pratica sugli adempimenti fiscali, amministrativi e in materia di sicurezza, ma anche stimolare un confronto pubblico sullo sviluppo del settore, affinché la crescita del mercato avvenga nel rispetto delle regole, dell’equilibrio urbano, della qualità dell’offerta e della legalità.



Al dibattito interverranno rappresentanti istituzionali e tecnici esperti del settore:

• Dott. Francesco Zaccaria – Sindaco della Città di Fasano;

• Avv. Pier Francesco Palmariggi – Assessore al Turismo della Città di Fasano;

• Avv. Giuseppe Galeota – Assessore alle Attività Produttive della Città di Fasano;

• Dott. Valerio Palasciano – Tecnico di marketing e promozione turistica del territorio e Coordinatore della Consulta del Turismo;

• Dott. Giuseppe Liuzzi – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Brindisi;

• Cap. Matteo Ciani – Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Fasano.

«La crescita del turismo a Fasano passa anche attraverso la professionalità e il rispetto delle regole – dichiara il sindaco Zaccaria – Questo incontro rappresenta un momento fondamentale di confronto tra istituzioni, professionisti e cittadini per garantire una conoscenza delle novità normative che disciplinano locazioni turistiche brevi».



Il Comune di Fasano conferma così il proprio impegno nel promuovere momenti di studio, aggiornamento e dibattito su temi che incidono concretamente sulla vita degli operatori economici e dei cittadini.



L’incontro è aperto a operatori del settore, proprietari di immobili, professionisti, associazioni e a tutti i cittadini interessati. La partecipazione rappresenta un passo importante per contribuire, insieme, a un mercato delle locazioni turistiche più consapevole, regolato e rispettoso delle regole.

Ufficio Stampa

Città di Fasano