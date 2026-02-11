Il settore delle locazioni turistiche brevi è al centro di una profonda evoluzione normativa che richiede chiarezza e consapevolezza da parte degli operatori e dei proprietari di immobili. Per rispondere a questa esigenza di informazione, la Città di Fasano, in collaborazione con la Consulta del Turismo e il brand Terre di Fasano, promuove un incontro pubblico dedicato all’approfondimento delle nuove regole del settore.

L’appuntamento è fissato per lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 17.00, presso la Sala di Rappresentanza di Palazzo di Città.

L’obiettivo dell’evento è fornire una guida pratica sugli adempimenti fiscali, amministrativi e di sicurezza necessari per una gestione che sia pienamente conforme alla legge, tutelando sia l’offerta turistica del territorio che la legalità del mercato.

Il dibattito vedrà il coinvolgimento dei rappresentanti istituzionali e di esperti tecnici del settore:

• Francesco Zaccaria – Sindaco della Città di Fasano;

• Pier Francesco Palmariggi – Assessore al Turismo della Città di Fasano;

• Giuseppe Galeota – Assessore alle Attività Produttive della Città di Fasano;

• Valerio Palasciano – Tecnico di Marketing e Promozione turistica del Territorio e Coordinatore della Consulta del Turismo;

• Giuseppe Liuzzi – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Brindisi;

• Matteo Ciani – Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Fasano.

«La crescita del turismo a Fasano passa anche attraverso la professionalità e il rispetto delle regole – dichiara il sindaco Zaccaria -. Questo incontro rappresenta un momento fondamentale di confronto tra istituzioni, professionisti e cittadini per garantire una conoscenza delle novità normative che disciplinano locazioni turistiche brevi».

L’incontro è aperto alla cittadinanza, ai proprietari di strutture ricettive e ai professionisti del settore.

Ufficio Stampa

Città di Fasano