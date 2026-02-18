Le forti raffiche di vento che dalla serata di ieri, 17 febbraio, hanno interessato l’intera provincia di Brindisi hanno causato criticità alla viabilità.

Il picco dell’emergenza si è registrato lungo la Strada Provinciale 88, dove un grosso albero si è abbattuto sulla carreggiata, ostruendo il passaggio e costituendo un grave pericolo per gli automobilisti in transito.

Immediato l’intervento della Polizia Provinciale di Brindisi. La pattuglia ha provveduto a mettere in sicurezza l’area, isolando il tratto di strada per evitare collisioni con i veicoli in arrivo, complice la scarsa visibilità notturna.

Il Comando continua a monitorare con la massima attenzione la rete viaria di competenza, raccomandando agli automobilisti estrema prudenza.

Le foto allegate con data 17 febbraio si riferiscono all’intervento della Polizia Provinciale, quelle con data odierna al sopralluogo dei tecnici del settore viabilità della Provincia di Brindisi.