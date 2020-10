I Carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico hanno eseguito un ordine di custodia cautelare, emesso dal Tribunale di Brindisi, nei confronti di un 30enne del luogo, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, commessi con reiterate condotte dallo scorso luglio fino al corrente mese, in danno della convivente. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi.