Si chiude a Ostuni, venerdì 7 agosto 2026 – ore 21.30 – al Foro Boario, il tour teatrale “Famiglia Imbarazzi – Imbarazziamoci Tour”, lo spettacolo che ha consolidato il successo di Giuseppe “Mandrake” Ninno tra i protagonisti della comicità italiana contemporanea. L’appuntamento segna l’ultima tappa di una tournée che ha attraversato l’intero Paese con un’ampia risposta di pubblico e una continuità di presenze registrata in tutte le città toccate. Biglietti disponibili online sul circuito TicketOne oltre che nei punti vendita accreditati.

In due stagioni il progetto ha totalizzato 185 repliche e oltre 120 mila spettatori, con numerosi sold out e una partecipazione trasversale per età e provenienza. Un risultato costruito attraverso un linguaggio comico diretto, basato sull’osservazione delle dinamiche familiari e sul riconoscimento immediato da parte del pubblico. Le situazioni portate in scena – quotidiane e riconoscibili – hanno definito un format capace di tenere insieme teatro, racconto popolare e tempi da spettacolo dal vivo. A sintetizzare il percorso è lo stesso Ninno, con un bilancio che riflette il tono dello spettacolo: «Dopo 185 repliche, più di 500 cessi di Autogrill marcati, oltre 120 mila biglietti venduti e 1.200 gruppi WhatsApp sputtanati, direi che ci siamo divertiti abbastanza». Una chiave ironica che restituisce il senso del rapporto costruito con il pubblico, basato su una comicità immediata e condivisa.

La data conclusiva di Ostuni sarà impostata come una serata speciale, con un adattamento del format pensato per l’occasione finale. In scaletta resteranno i passaggi più riconoscibili dello spettacolo, insieme ad alcuni inserti inediti e momenti costruiti per il pubblico che ha seguito il tour lungo il suo sviluppo. Alla base del progetto c’è il lavoro produttivo di Euphorica Srl e Aurora Eventi, che hanno accompagnato lo spettacolo lungo tutte le fasi di programmazione, distribuzione e promozione. Le due realtà hanno sostenuto la crescita del format con una struttura organizzativa stabile contribuendo alla sua diffusione nazionale e al consolidamento del posizionamento nel circuito dei live comedy show.

La collaborazione tra produzione e artista proseguirà anche oltre la chiusura del tour. Sono già in fase di definizione nuovi progetti per la prossima stagione, con ulteriori sviluppi legati sia alla circuitazione teatrale sia ad altri ambiti dell’intrattenimento. Nell’ultimo anno, inoltre, Ninno ha preso parte a produzioni televisive, tra cui la partecipazione al programma “Only Fan”, nell’ambito della collaborazione con il marchio Colorado.

L’ultima data del 7 agosto si inserisce nel calendario estivo della città di Ostuni e si svolgerà al Foro Boario, spazio che negli ultimi anni ha ospitato appuntamenti di richiamo nazionale. Per il pubblico sarà l’occasione per assistere dal vivo alla chiusura di uno spettacolo che ha intercettato un pubblico ampio e ha contribuito a rinnovare il linguaggio della comicità teatrale su scala popolare. Le attività di promozione e comunicazione proseguiranno fino alla data dello spettacolo con aggiornamenti dedicati.

Ufficio stampa Aurora Eventi