Importante traguardo per la giovane cantautrice brindisina Maria Elena Marangi, in arte Maria Elena, che parteciperà come concorrente al Sanremo Juke Box Tour del produttore Moreno De Ros.

L’artista si esibirà il 28 febbraio 2026 presso Casa Sanremo, nella giornata conclusiva del Festival della Canzone Italiana.

Cresciuta artisticamente nel Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, di cui è stata corista per sette anni, Maria Elena ha poi proseguito il proprio percorso musicale dopo il trasferimento a Brindisi, sviluppando una forte identità autoriale e dedicandosi alla scrittura di brani originali e alla produzione di contenuti musicali sui social.

Nel corso degli ultimi anni ha pubblicato i suoi primi singoli e si è esibita in numerose occasioni pubbliche, ottenendo riscontri positivi anche da diverse emittenti radiofoniche.

Il nuovo brano, “Quando tutto è spento”, affronta con sensibilità il tema dei sogni dei bambini nei contesti di guerra, trasmettendo un messaggio di speranza e di luce anche nei momenti più difficili.

La partecipazione al Sanremo Juke Box Tour rappresenta per la giovane artista un passaggio significativo nel proprio cammino musicale e un’occasione per portare simbolicamente Brindisi su uno dei palchi più rappresentativi della scena nazionale.