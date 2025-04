Continua, nel segno della promozione della lettura, la collaborazione tra Feltrinelli Point Brindisi e l’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade.

Le due realtà attive nel panorama culturale della città di Brindisi propongono per martedì 8 aprile alle ore 18:30, la presentazione del nuovo libro “A Roma non ci sono le montagne” di Ritanna Armeni, edito da Ponte alle grazie. Un appuntamento speciale nell’ambito della rassegna Pagine Erranti e Brindisi città che legge, che per l’occasione vede la collaborazione con Nuovo Quotidiano di Puglia e ANPI Brindisi.

L’incontro si terrà presso la Sala Conferenze della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini n°35, Ex Convento delle Scuole Pie (1°Piano), a dialogare con l’autrice Rosario Tornesello, Direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia.

Il Libro:

Uno spazzino gioviale che spinge il suo carretto. Una ragazza semplice ma elegante, con la borsa della spesa e un impermeabile sul braccio. Un giovane uomo, l’aria assorta, la cartella di pelle, forse un professore. Una Mercedes, scura e silenziosa come l’ufficiale tedesco seduto sul sedile posteriore. Una compagnia di soldati che marcia cantando. Perché nel 1944 le compagnie naziste cantano sempre quando attraversano Roma. In quei pochi metri, in quei secondi di trepidazione e attesa passa la Storia. E le storie dei singoli individui che formano i Gruppi di azione patriottica, fondati qualche mese prima contro l’occupante tedesco. Ritanna Armeni, con l’intelligenza di chi vuole comprendere, e ricordare, conduce i lettori in via Rasella e mette in scena uno degli episodi più emblematici della Resistenza romana.

Ritanna Armeni, è giornalista e scrittrice. Ha lavorato come caporedattrice al periodico «Noi donne», poi a «il manifesto» e nella redazione di «l’Unità», a «Rinascita» e, ancora, opinionista sul quotidiano «Il Riformista». Nel 1998 è diventata portavoce dell’allora segretario di Rifondazione Comunista ed ex Presidente della Camera dei Deputati, Fausto Bertinotti, del quale ha curato, con Rina Gagliardi, il volume Devi augurarti che la strada sia lunga (Ponte alle Grazie 2009). È stata per tre anni conduttrice di “Otto e mezzo”.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Casa di Quartiere

Ex Convento delle Scuole Pie