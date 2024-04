Brindisi si prepara ad accogliere con orgoglio l’inaugurazione del Nodo di Brindisi del progetto Galattica in programma domani alle ore 16.00 presso Palazzo Guerrieri.

Il nodo rappresenterà il fulcro per l’innovazione, l’apprendimento e l’empowerment giovanile, promuovendo l’autonomia e la partecipazione attiva dei giovani diventando un vero e proprio catalizzatore di crescita personale e professionale.

Il Nodo di Brindisi sarà il luogo in cui prenderanno vita nuove idee, workshop, incontri informativi e attività interattive dedicate ai giovani su una vasta gamma di argomenti: dalla formazione professionale alle nuove tecnologie, dalla partecipazione civica alla creazione di progetti innovativi.

Moderato da Vanessa Coppola, l’evento prenderà il via con la presentazione delle attività a cura dei partner della rete dopo i saluti istituzionali a cura di Lidia Penta, Assessore alle Politiche Giovanili, Gelsomina Macchitella, Dirigente Programmazione Economica, Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico e alle Politiche Giovanili.

L’inaugurazione del Nodo di Brindisi e il lancio del Progetto Galattica segnano un momento epocale per la gioventù di Brindisi e per l’intera comunità. Questo evento non è solo un punto di partenza, ma un’imperdibile opportunità di costruire un futuro più luminoso e inclusivo per tutti.

Siete invitati a condividere le vostre idee, a fare networking con altri giovani e a scoprire le incredibili opportunità offerte dalla nostra comunità locale. Galattica Brindisi non è solo un evento, è un viaggio verso il futuro, guidato dalla passione e dall’entusiasmo dei giovani pugliesi.

