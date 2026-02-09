Un sabato all’insegna della fraternità quella vissuta oggi a Mesagne, dove il mondo dell’assistenza e quello dell’accoglienza si sono incontrati in un gesto di profonda umanità. La grande famiglia della RSA Suore Antoniane ha scelto di mettersi interamente al servizio della Casa di Zaccheo, gestendo la preparazione e il servizio del pranzo per i meno fortunati.

L’iniziativa ha visto lo staff della RSA, guidato dalle religiose e dai collaboratori laici, impegnato ai fornelli e ai tavoli per offrire un “pranzo con i fiocchi” a circa 80 persone. Un momento che ha trasformato la mensa in un luogo di festa, dove la cura professionale tipica della residenza antoniana ha incontrato il calore dell’accoglienza.

Suor Sandhya, Superiora delle Suore Antoniane di Mesagne, ha sottolineato il valore spirituale e umano della giornata:

“Uscire dalle mura della nostra RSA per servire i fratelli alla Casa di Zaccheo è stato per noi un dono immenso. Il carisma antoniano ci chiama a stare dove c’è bisogno, a vedere nel volto di chi soffre il volto di Cristo. Oggi non abbiamo solo servito dei pasti, ma abbiamo condiviso un pezzo della nostra vita e del nostro amore con la comunità di Mesagne, ricevendo in cambio sorrisi che valgono più di ogni parola.”

Don Pietro Depunzio, responsabile della Casa di Zaccheo, ha espresso viva gratitudine per questa sinergia:

“La visita e il servizio delle Suore Antoniane e del loro staff rappresentano una carezza per i nostri ospiti. Spesso chi frequenta la nostra casa si sente invisibile agli occhi della società; vedere un’intera comunità professionale e religiosa dedicarsi a loro con tanta eleganza e cura restituisce dignità e speranza. Ringrazio di cuore Suor Sandhya e tutti i suoi collaboratori: questa è la Mesagne bella, capace di fare rete per non lasciare indietro nessuno.”

L’iniziativa odierna conferma la forza del volontariato e della cooperazione tra le realtà sociali di Mesagne. Circa 80 pasti sono stati serviti in un clima di gioia, dimostrando che quando le eccellenze del territorio collaborano, il bene comune diventa un obiettivo concreto e tangibile.