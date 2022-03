Si avvicina il giorno della cerimonia di proclamazione della città vincitrice del titolo di Capitale italiana della Cultura 2024 che avrà luogo a Roma mercoledì 16 marzo alle ore 11 presso la Sala Spadolini del MiC, in via del Collegio Romano 27. La giuria, presieduta da Silvia Calandrelli, comunicherà al ministro Dario Franceschini la città designata alla quale verrà conferito il titolo di Capitale italiana della cultura per la durata dell’anno 2024 insieme ad un milione di euro per la realizzazione del progetto presentato. Mesagne attende il verdetto insieme alle altre 9 città finaliste: Ascoli Piceno, Chioggia (VE), Grosseto, Pesaro, Sestri Levante con il Tigullio (GE), Siracusa, Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento (SA), Viareggio (LU) e Vicenza.

Tutta la Puglia con Mesagne

“Tutta la Puglia attende questo verdetto certa di avere presto la sua Capitale della Cultura – ha detto il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. “In questo momento – ha continuato il presidente Emiliano – Mesagne rappresenta tutta la Regione e testimonia le strategie, le azioni, le risorse che hanno permesso alla Puglia di essere quella che è oggi, una destinazione culturale e turistica conosciuta e apprezzata a livello mondiale.”

Il sindaco Antonio Matarrelli esprime la sua soddisfazione per questa impresa che sembrava impossibile e che è diventata realtà. “Mesagne in finale per il titolo di Capitale della Cultura 2024 è già il risultato che premia gli sforzi, l’audacia e la capacità di attrarre validi esperti ed esprimere una visione culturale di lungo respiro”. “Aspettiamo con gioia questo verdetto – continua il sindaco di Mesagne – certi che qualunque sia il risultato, ci aspetta un lavoro importante da portare avanti prima di tutto per non disperdere il patrimonio di energie e di idee che ha preso forma attorno al progetto Mesagne2024 che ha visto la partecipazione proattiva non solo di tutta la comunità mesagnese, ma anche di oltre 100 Enti, Istituzioni e Organizzazioni regionali, nazionali e internazionali”.

Un Progetto da Oscar

“Il nostro Progetto per Mesagne 2024 dal titolo UMANA MERAVIGLIA va preservato e realizzato nella sua integrità – ha detto l’ideatrice e direttrice del progetto e della candidatura, Simonetta Dellomonaco – rappresenta, infatti, un modello culturale innovativo che ha raggiunto questo traguardo della finale grazie ai suoi elementi inediti e sperimentali: tra questi un nuovo patto culturale città-campagna, la reinterpretazione della memoria e del racconto all’interno del “Castello delle 100 storie”, l’attivazione di una economia circolare del sistema cultura che ne favorisca la continua innovazione e la sostenibilità”. “Si tratta di un progetto che di fatto è già entrato nella sua fase di avvio operativo – conclude Simonetta Dellomonaco – come ha dimostrato la prima produzione di straordinario valore che abbiamo presentato alla commissione nel corso della audizione con il cortometraggio diretto dal regista Premio Oscar Paul Haggis con la partecipazione di Sergio Rubini e le musiche del Maestro Peppe Vessicchio”. Il cortometraggio “The heart of Mesagne” di Paul Haggis, insieme al video promo “Umana Meraviglia”, saranno presentati nelle prossime settimane al grande pubblico.

Nel frattempo la cerimonia potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube del MiC.

In allegato il video promo del Progetto Mesagne2024: