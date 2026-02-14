La chiamata alla partecipazione lanciata dal Comune nelle scorse settimane, per il quarto anno consecutivo, nell’ambito di “M’Illumino di Meno”, la campagna nazionale promossa dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar” di Rai Radio2 in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, ha raccolto una risposta ampia e partecipata da parte di scuole, associazioni e realtà del territorio, consentendo di costruire un programma di iniziative che, dal 16 al 21 febbraio, animerà la città con eventi diffusi dedicati a scienza, sostenibilità ambientale, risparmio energetico e stili di vita responsabili, in linea con il tema nazionale dell’edizione 2026 “M’Illumino di Scienza”.

A sottolineare simbolicamente l’impegno dell’Amministrazione comunale, come ormai da tradizione, la facciata del Palazzo di Città resterà spenta per l’intera settimana della manifestazione per sensibilizzare sul tema del risparmio energetico, affiancando così le numerose iniziative promosse sul territorio.

«“M’Illumino di Meno” è un appuntamento che a Fasano cresce ogni anno grazie al coinvolgimento di scuole, associazioni e cittadini – dichiara il sindaco Francesco Zaccaria –. Il tema dedicato alla scienza ci ricorda che la sostenibilità passa dalla conoscenza e da scelte quotidiane consapevoli. Anche il gesto simbolico dello spegnimento della facciata del Palazzo di Città per tutta la settimana vuole essere un segnale concreto dell’impegno della nostra comunità».

«La risposta delle scuole e delle associazioni non è mancata – sottolinea il consigliere comunale Oronzo Rubino – a conferma di una comunità educativa viva, capace di tradurre i valori della sostenibilità in azioni concrete e in percorsi dal basso che coinvolgano direttamente tutti. L’invito ad aderire resta aperto a tutta la cittadinanza, come occasione per fare rete, condividere esperienze e accrescere la consapevolezza ambientale, a partire dalle giovani generazioni».

In questo percorso di avvicinamento alla settimana di “M’Illumino di Meno” si inserisce anche la parata allegorica dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII–Pascoli, già presentata il 12 febbraio, con un carro a tema “I Puffi e gli obiettivi dell’Agenda 2030”, che è parte integrante del Carnevale dei Bambini promosso a Fasano dall’Associazione Stanlio e Ollio. Un progetto creativo ed educativo che ha saputo coniugare linguaggio simbolico, immaginario dei più piccoli e contenuti legati alla sostenibilità e alla cittadinanza globale.

Come nelle precedenti edizioni, tutte le iniziative confluiranno in un racconto collettivo che documenterà la partecipazione della comunità fasanese alla campagna nazionale.

Programma degli appuntamenti

Nel corso di tutta la settimana

I.C. Collodi–Bianco – Scuola dell’Infanzia (plessi Sampietro, Cuore di Gesù, P. Nenni, Santa Margherita, Ciaia, Don Sante)

Laboratori esperienziali sulle energie rinnovabili e sulla tutela delle risorse naturali: realizzazione di pale eoliche, plastici ad energia solare, modelli di dissalatori e depuratori d’acqua e attività tematiche sull’aria e sull’uso consapevole dell’acqua come fonte di energia, per sviluppare nei più piccoli una prima coscienza ecologica e il valore del risparmio energetico.

I.C. Collodi–Bianco – Scuola Primaria (plessi Collodi e Latorre)

Percorsi di educazione ambientale con attività creative e pratiche: cartelloni sul risparmio energetico, pulizia di spazi pubblici con raccolta differenziata, laboratori di tinkering per la realizzazione di lampade con materiali riciclati, attività di riuso degli oggetti, giochi e installazioni collettive sulle energie rinnovabili, con momenti di confronto su cambiamento climatico e buone pratiche per la sostenibilità.

I.C. Collodi–Bianco – Scuola Secondaria di I grado

Realizzazione di manifesti di sensibilizzazione sui temi dell’energia, delle fonti rinnovabili, della tutela delle risorse naturali e del riciclo dei materiali, nell’ambito dei percorsi di educazione civica, per promuovere una riflessione consapevole sulle scelte ambientali e sugli stili di vita sostenibili.

Lunedì 16 febbraio 2026

IC Comprensivo “Galilei” – Pezze di Greco, mattina

Silenzio energetico con attività di lettura alla luce naturale, ascolto di podcast e interviste sul significato della Giornata del Risparmio Energetico, attività “Scienza al vento: energia pulita in movimento” per Primaria e Secondaria e attività di sensibilizzazione per la Scuola dell’Infanzia.

“L’Isola che non c’è” – Asilo Nido, Sezione Primavera e Scuola dell’Infanzia Paritaria, mattina

Attività “Nuove generazioni alla ricerca di nuove tecnologie”, con attenzione alle energie rinnovabili e allo spegnimento dei dispositivi elettronici. I bambini saranno coinvolti in attività di educazione al risparmio energetico e in costruzioni ecosostenibili.

Giovedì 19 febbraio 2026

Nido d’Infanzia Comunale “Il nido più bello” – ore 10:00

I bambini, ispirandosi al libro “Il piccolo Leo: l’incredibile storia di Leonardo da Vinci”, costruiranno semplici aquiloni con materiali di recupero, sperimentando in modo concreto scienza, ingegneria e sostenibilità attraverso il riuso dei materiali e l’osservazione del movimento degli aquiloni nel giardino del nido.

Associazione “Iniziative per Fasano”, Torre Canne, ore 15:00–16:30.

Pulizia della spiaggia di Torre Canne.

Venerdì 20 febbraio 2026

IISS “Salvemini” – Fasano Fasano, ore 08:00

Salvemini bike day: a scuola in bici

IISS “L. Da Vinci” – Fasano, ore 09:00–12:00.

Iniziative di sensibilizzazione al risparmio energetico.

I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia” – ore 16:30–18:30.

Laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni, su prenotazione, dal titolo “Che peso la spesa!”, dedicato al rapporto tra plastica, consumi energetici e sostenibilità, con attività di riuso creativo.

Per informazioni e prenotazioni: 080 4394227 – infoiportici@comune.fasano.br.it.

Ufficio Stampa

Città di Fasano