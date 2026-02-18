Esprimiamo profonda indignazione e assoluta condanna per l’evento in programma giovedì 19 febbraio presso la Sala Università di Palazzo Nervegna. Ospitare la presentazione del libro “Mussolini e il fascismo. L’altra storia” alla presenza dell’autore Caio Giulio Cesare Mussolini costituisce un intollerabile oltraggio ai valori democratici e antifascisti che fondano la nostra comunità civile.

Come già denunciato con forza in episodi analoghi su tutto il territorio nazionale, ribadiamo con assoluta convinzione che questa iniziativa si tramuta in una grave e pericolosa operazione di revisionismo storico.

Protestiamo in maniera vibrante di fronte a quello che rappresenta a tutti gli effetti un ennesimo tentativo di riabilitare un regime dittatoriale fatto di violenza, di soppressione delle libertà democratiche, di razzismo e di guerre.

Rivolgiamo un appello accorato e vigoroso a tutte le forze civiche, ai giovani, alle associazioni e all’intera cittadinanza democratica affinché si mobilitino per respingere qualsiasi forma di subdola apologia del fascismo.

Abbiamo il dovere civile e morale di alzare la voce per difendere con intransigenza i princìpi Costituzionali irrinunciabili che hanno consentito all’Italia di vivere in pace, in libertà e in democrazia.

Pretendiamo pertanto che l’Amministrazione Comunale di Brindisi prenda le distanze in modo netto, pubblico e inequivocabile da questa iniziativa, negando ogni forma di legittimità istituzionale a chi tenta di riscrivere e sdoganare le pagine più buie della nostra storia.

Forze di opposizione di centrosinistra al Consiglio comunale di Brindis