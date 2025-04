La grandezza dello sport si misura anche nelle storie di chi ha saputo spingersi oltre i propri limiti, trasformando la fatica in medaglie, la forza di volontà in esempio. Giovedì 10 aprile, alle ore 18.30, la sala Gino Strada di Palazzo Granafei-Nervegna a Brindisi ospiterà la presentazione di “Oro Rosa. Le donne che hanno portato l’Italia in cima al podio olimpico”, il libro di Marco Lollobrigida, vicedirettore di Rai Sport, che racconta le imprese delle atlete italiane capaci di scrivere pagine indelebili nella storia dello sport. L’iniziativa, con ingresso libero, è organizzata dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi con il Comune di Brindisi.

L’incontro vedrà la partecipazione dell’allenatrice ed ex pallavolista Ida Taurisano, che affiancherà l’autore nel dibattito, moderato dal giornalista Antonio Celeste. Allenatrice e responsabile tecnico dell’ASD Brindisi Volley, Ida Taurisano porterà la sua esperienza di ex giocatrice ai livelli massimi della pallavolo nazionale e attuale formatrice. L’incontro sarà preceduto dai saluti istituzionali del vicesindaco di Brindisi, Giuliana Tedesco, e di Federica Masi, componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione. Al termine dell’incontro sarà realizzato il firmacopie a cura della libreria “Giunti al Punto”.

“Oro Rosa” è un affresco delle donne che hanno fatto la storia olimpica italiana trasformando la loro carriera in una testimonianza di talento e disciplina. Dalla prima medaglia d’oro conquistata da Ondina Valla nel 1936 ai successi di Federica Pellegrini, il libro attraversa quasi un secolo di imprese straordinarie. Ci sono le storie di Sara Simeoni, che con il suo salto in alto a Mosca nel 1980 portò l’Italia sul gradino più alto del podio, e di Gabriella Dorio, che fece sognare vincendo gli 800 metri a Los Angeles quattro anni dopo. C’è la scherma di Giovanna Trillini e Valentina Vezzali, capaci di dominare per oltre un decennio, e c’è Antonella Palmisano, trionfatrice nella marcia a Tokyo 2020.

Ma ciò che rende “Oro Rosa” un’opera speciale è la capacità di raccontare il successo insieme a tutto ciò che lo precede: il duro lavoro, i sacrifici, le delusioni, le rinascite. Lollobrigida scava nelle biografie di queste campionesse per restituire il ritratto autentico di chi ha fatto dello sport una missione, di chi ha trovato nella competizione una ragione di vita e un mezzo per lasciare il segno. Attraverso una scrittura appassionante, il libro trasmette l’adrenalina delle gare, la tensione prima della partenza, l’emozione del podio, ma anche la solitudine dell’allenamento, il peso delle aspettative, la paura di non farcela.

L’incontro a Brindisi sarà l’occasione per riflettere su queste storie, per scoprire cosa c’è dietro una medaglia d’oro, per comprendere come lo sport possa essere anche crescita, sfida, esempio. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo sport, per chi crede nel valore delle grandi imprese e per chi vuole conoscere più da vicino le protagoniste di un’epopea che continua a ispirare generazioni.

Marco Lollobrigida (Roma, 1971) è giornalista, telecronista sportivo e conduttore televisivo. Ha iniziato la sua carriera a ventuno anni presso l’emittente regionale ReteOro, approdando in Rai nel 2001. Ha seguito cinque Olimpiadi, quattro Campionati mondiali di calcio e tre Campionati europei, distinguendosi come conduttore e telecronista. Tra le sue esperienze più significative figura la conduzione di programmi iconici come La Domenica Sportiva e 90° Minuto, oltre alla trasmissione radiofonica Campioni del Mondo su Radio2. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui il Premio di Cultura Sportiva Beppe Viola (2017), il Premio giornalistico Nicolò Carosio (2021) e il Premio Federico II per la Comunicazione e il Giornalismo sportivo (2023). Attualmente è vicedirettore di Rai Sport.