Arriva in Puglia, dal 4 al 6 marzo a San Severo, Bari e Francavilla Fontana, il progetto Ogni Regione Conta, l’iniziativa del Settore Squadre Nazionali Maschili dedicato alla crescita dei Settori Giovanili di tutto il territorio italiano.

Così come già avvenuto in tutte le altre regioni, il responsabile del Settore Squadre Nazionali Maschili Marco Sodini, allenerà e passerà in rassegna i prospetti più pronti delle classi 2007, 2008 e 2009, un centinaio di ragazzi nei tre appuntamenti pugliesi, diffondendo al contempo la metodologia di lavoro e le linee tecniche del Settore Squadre Nazionali Maschili.

Si comincia domani, martedì, a San Severo, per proseguire mercoledì a Francavilla Fontana e giovedì a Bari. Tutti in campo da inizio pomeriggio sino a sera, con due sedute al giorno per altrettanti gruppi. La partecipazione agli allenamenti è aperta anche agli allenatori, ai preparatori fisici ed ai dirigenti delle società degli atleti convocati.

Il progetto nasce dalla spinta dei Comitati Regionali FIP per una presenza ancora più capillare sul proprio territorio, che si armonizza con la volontà del Settore Squadre Nazionali di visitare e supportare le realtà italiane che lavorano nel Settore giovanile.

Al termine degli allenamenti, ci sarà un clinic con coach Marco Sodini, che oltre ad essere responsabile del progetto Italia 2024/2025 per il settore squadre nazionali, guida la nazionale under 18 maschile. Un incontro utile anche per rendere partecipe il tecnico federale delle necessità ed i punti di vista del territorio.

Convocazioni e programma delle tre giorni pugliese a questo link: