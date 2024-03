L’associazione policulturale 50 & Più di Brindisi organizza giovedì 21 Marzo p.v., alle ore 17.00, presso la propria sede in via Appia 159, un incontro sul tema “Ponzio Pilato: il processo a Gesù” affidato al prof. Teodoro Turco.

Il relatore racconterà cosa accadde, oltre 2000 anni fa, nel breve giro di poche ore, tra Gesù, un uomo innocente, pio, di forte fede, figlio di un modesto artigiano e Ponzio Pilato, governatore romano della Giudea all’epoca dei fatti.

Il termine processo può apparire inappropriato, e per molti versi lo è, ma va colto nel senso di una narrazione giornalistica avvenuta in un angolo remoto dell’impero romano, ove Ponzio Pilato non avrebbe avuto quel ruolo che gli si attribuisce se non si considera che la sua scelta ha segnato storia e religione. Ma c’è una realtà che va al di là dei fatti storicamente accertati e riguarda la nascita di una delle più grandi religioni dell’umanità. Si tratta di un processo complesso ove le ragioni politiche si intrecciano con quelle religiose attribuendo un senso che spiega perché si “dà a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”.