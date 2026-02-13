In occasione della settimana di San Valentino, la Asl Brindisi, in collaborazione con il Comune di Oria e l’ufficio Welfare e Politiche sociali, ha organizzato questo pomeriggio, dalle 15 alle 17, uno screening ecocardiografico gratuito dedicato ai giovani dal titolo “Prenditi cura… Del tuo cuore”. Al Poliambulatorio di Oria, in via Frascata, il dirigente medico Antonio D’Adamo, specialista ambulatoriale del Distretto Sociosanitario 3 dell’ospedale di Francavilla Fontana, insieme all’équipe infermieristica del Distretto coordinata da Filomena Carbone, ha accolto i ragazzi delle scuole superiori, quelli tra i 17 e i 18 anni, per un approfondito controllo sulla salute del cuore.

“Abbiamo pensato – ha affermato Carbone – a una giornata di prevenzione per le cardiopatie dedicata ai ragazzi delle scuole superiori. Dopo aver rilevato alcuni parametri come pressione sanguigna, altezza, peso e glicemia, abbiamo effettuato un Ecg a cui è seguita una visita cardiologica: se durante il controllo vengono rilevate delle alterazioni, viene contattato il medico di base per la presa in carico del ragazzo”.

“La prevenzione cardiologica per i giovani – ha dichiarato Giacomo Dachille, dirigente responsabile del Sici della Asl Brindisi – è un pilastro fondamentale della nostra attività: un cuore sano è la base di una vita serena. Con questo screening, vogliamo rendere accessibile un controllo importante, in modo semplice e gratuito, per tutti i giovani di Oria e dintorni. Invitiamo tutti a approfittare di questa opportunità”.

Cosimo Ferretti, sindaco di Oria ha aggiunto che “l’iniziativa serve per comunicare ai ragazzi che alcuni controlli sono indispensabili, non bisogna arrivare in ritardo. Bisogna prevenire ed eventualmente curare. L’idea di far ragionare in giovani in questa direzione potrebbe dare grandi risultati. Fare un test al cuore, che è uno degli organi più importanti, mi sembra una fatto estremamente positivo”.

“Con l’iniziativa “Prenditi cura… del tuo cuore”, svolta questo pomeriggio al Poliambulatorio di Oria – ha concluso Gabriele Argentieri, direttore del Distretto sociosanitario 3 di Francavilla Fontana – il Distretto rinnova il proprio impegno nella promozione della salute tra i più giovani. La prevenzione cardiologica non riguarda solo l’età adulta: intercettare precocemente i fattori di rischio e diffondere corretti stili di vita significa proteggere il futuro delle nostre comunità. Ringrazio i professionisti sanitari e tutti i partner coinvolti per la qualità dell’attività informativa e di counseling offerta ai ragazzi e alle famiglie. Invitiamo i giovani a prendersi cura del proprio cuore ogni giorno, con movimento, alimentazione equilibrata, attenzione al fumo e controlli quando indicati. Come Asl continueremo a portare sul territorio occasioni concrete di prevenzione e consapevolezza”.

