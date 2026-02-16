È stata presentata domenica 15 febbraio, nella Sala “A. Mogavero” del Castello Imperiali di Francavilla Fontana, la nuova Stagione Artistica di A.Gi.Mus 2026, realizzata con l’Associazione Auditorium di Castellana Grotte, diretta da Pierluigi Camicia, e dall’amministrazione comunale della Città degli imperiali.

L’incontro ha visto gli interventi della Vice Sindaca Anna Maria Padula, del Presidente del Consiglio Comunale Maurizio Bruno e dell’Assessore allo Spettacolo Vanni Calò, che hanno ribadito il sostegno del Comune francavillese, da sempre sensibile verso l’ambito musicale, alla Stagione Artistica, arrivata alla nona edizione con grande successo.

A moderare la serata la giornalista Giovanna Ciracì, da quest’anno eletta Presidente dell’A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana, subentrando al Maestro Antonio Curto a cui rimane la direzione artistica della rassegna e che ha sottolineato, con numeri alla mano, i grandi risultati, per nulla scontati, ottenuti con 143 concerti organizzati dal 2018 fino a oggi, con il coinvolgimento di strutture particolari come RSA e Associazioni di volontariato sociale e degli studenti delle scuole locali, grazie anche al servizio streaming reso disponibile per chi è impossibilitato ad assistere in presenza ai vari appuntamenti.

In programma circa venti concerti da marzo a dicembre 2026, che vedono susseguirsi sul palco dell’Auditorium della Scuola Musicale Comunale “Città di Francavilla Fontana”, artisti giovani e promettenti, ma anche nomi già affermati del panorama musicale nazionale, esecutori di diversi generi musicali e di repertori dei compositori più apprezzati della musica classica e non solo.

Dopo il resoconto dell’ultimo cartellone 2025 e la presentazione ufficiale della nuova programmazione 2026, nella parte finale sono stati consegnati degli Attestati di Merito come segno di gratitudine del sostegno dato al lavoro incessante dell’A.Gi.Mus., alle aziende sponsor dell’iniziativa: Agic Tecnology, Soavegel, Bcc San Marzano Di San Giuseppe, Dea Srl, Guarini Distributori Automatici, Ristorante Al Piccolo Mondo e Alloggio “Le Chianche”.

Il primo degli appuntamenti è previsto per domenica 1° marzo, alle 18.30, con ospite il pianista Vito Alessio Calianno.

Ufficio Stampa Agimus Francavilla