Nella mattinata di giovedì 19 febbraio, presso la sala stampa del Palasport “E. Pentassuglia”, è stato presentato ufficialmente alla stampa e alla città ‘Il Giardiniere School Cup 2026′.

La terza edizione del torneo di basket di basket destinato a studenti e studentesse delle scuole superiori delle Provincie di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, che parte dalla dimensione agonistica della pallacanestro giocata, per svilupparsi e arricchirsi, attraverso diverse ulteriori altre attività, con l’intento di coinvolgere tutti i ragazzi e le ragazze degli istituti scolastici partecipanti, rendendoli al contempo destinatari e attori protagonisti del torneo.

Gli Istituti Scolastici partecipanti all’edizione ‘Il Giardiniere School Cup 2026′ saranno in totale ventisei, un grande incremento rispetto alle prime due edizioni (rispettivamente da otto e quindici partecipanti) coinvolgendo le Provincie di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. Una vera festa di sport, scuola e formazione che coinvolgerà tutto il territorio pugliese.

La formula prevede la suddivisione in quattro conference (nord-sud-est-ovest), itineranti nella prima fase tra Bari, Brindisi, Cisternino, Francavilla, Lecce, Mesagne e Taranto.

Le prime classificate di ogni conference prenderanno parte alle Final Four che si disputeranno presso il PalaPentassuglia di Brindisi tra il 20 e 25 aprile (data ancora da confermare).

CONFERENCE NORD

 Liceo Linguistico e I.S.S. “Marco Polo” di Bari

 I.T.E.C. “Lenoci” di Bari

 I.T.T. “Panetti Pitagora” di Bari

 Liceo Scientifico “Salvemini” di Bari

 Liceo “Punzi” di Cisternino (BR)

 Liceo “Pepe-Calamo” di Ostuni (BR)

 I.I.S.S. “Leonardo Da Vinci” di Fasano (BR)

CONFERENCE SUD

 I.T.E.T. “Olivetti” di Lecce

 I.I.S.S. “Fermi” di Lecce

 Liceo Classico e Musicale “Palmieri” di Lecce

 Liceo Scientifico e Linguistico “Vallone” di Galatina (LE)

CONFERENCE EST

 I.T.T. “G. Giorgi” di Brindisi

 Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” Scuola Europea di Brindisi

 I.I.S.S. “E. Majorana” di Brindisi

 Liceo “Marzolla – Leo Simone – Durano” di Brindisi

 I.T.E.T. “Carnaro – Marconi – Flacco – Belluzzi” di Brindisi

 Liceo “E. Palumbo” di Brindisi

 I.I.S.S. “E. Ferdinando” di Mesagne (BR)

CONFERENCE OVEST

 I.T.T. “Pacinotti” di Taranto

 I.I.S.S. “Archimede” di Taranto

 I.I.S.S. “Maria Pia” di Taranto

 Liceo “Ferraris” di Taranto

 Liceo Scientifico “Ribezzo” di Francavilla Fontana (BR)

 I.T.E.T. “Calò” di Francavilla Fontana (BR)

 I.I.S.S. “Agostinelli” di Ceglie Messapica (BR)

Oltre allo svolgimento dell’atteso torneo di pallacanestro, sono previste differenti performance e sfide interne che avranno il percorso finale durante le FinalFour al PalaPentassuglia:

 gara di Crew Dance tra otto scuole delle Provincie di Brindisi e di Taranto;

 gara di tiro da tre punti: i primi due classificati di ogni Conference parteciperanno alla fase finale.

L’evento, che prenderà il via dal 24 febbraio, è organizzato con il patrocinio della Provincia di Brindisi, Provincia di Lecce, Comune di Brindisi, CONI Puglia, FIP Puglia, Sport e Salute Puglia e il sostegno della Regione Puglia, Banca Popolare Pugliese, Associazione Brindisi Vola a Canestro, CRI Brindisi, AVIS Brindisi e Giemme Sport.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi