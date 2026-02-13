“Manifesto l’adesione ed il totale sostegno, personale e dell’Amministrazione comunale, per tutto ciò che sarà necessario a realizzare quest’iniziativa del truck dedicato ai controlli cardiologici della popolazione. Per essere iniziativa d’impatto e di grande successo, nei tre giorni previsti, essa dovrà essere visibile e svolgersi in punti nevralgici, strategici e molto popolati della città. Ciò per indurre i cittadini alla prevenzione, perché talvolta impegni, affanni, preoccupazioni giornaliere inducono a trascurare segnali significativi che il nostro corpo ci invia”. Così il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, intervenendo nel pomeriggio di oggi, 13 febbraio 2026, all’iniziativa promossa dalla Fondazione “Per il tuo cuore” e Anmco nel salone di rappresentanza della Provincia nell’ambito del programma “Cardiologie aperte 2026”, che ha proposto un momento di riflessione sul tema “20 anni con il cuore aperto, per continuare a proteggere il domani”.

Il sindaco ha manifestato il plauso l’iniziativa soprattutto perché “vogliamo – ha concluso – che la consapevolezza della prevenzione diventi un fatto diffuso e non lasci nulla al caso, o peggio al fato, soprattutto quando si è in presenza di situazioni che possono esser prevenute”.