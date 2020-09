Proseguono le iniziative della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile di Francavilla Fontana. Mercoledì 16 settembre alle 10.30 è in programma a Castello Imperiali la cerimonia di premiazione del progetto Pedibus.

Il pedibus, avviato dall’Amministrazione Comunale nell’anno scolastico 2019/20 e realizzato grazie alla collaborazione della Prociv Arci, del Circolo Arci “Le Radici e le Ali” e dell’Associazione Nuovaria, è un semplice e divertente esercizio di mobilità sostenibile che sostituisce l’utilizzo dell’auto per il tragitto casa – scuola. Il progetto, sino alla prematura conclusione a causa del lockdown, ha incontrato l’entusiastica adesione delle famiglie e ha offerto alle studentesse e agli studenti una inedita occasione di socialità anche nello spostamento quotidiano verso la scuola.

Il premio d’Istituto, riconosciuto alla scuola che ha visto il maggior numero di partecipanti all’iniziativa, andrà al Secondo Comprensivo che riceverà un contributo di 500 euro per l’acquisto di materiale didattico. A 9 classi, 3 per Istituto Comprensivo, andranno gli altri premi da 150 euro.

Alla cerimonia di premiazione prenderanno parte il Sindaco Antonello Denuzzo, l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Mobilità Sostenibile Sergio Tatarano, la Presidente della Commissione Pari Opportunità e referente del Progetto Tiziana Fino.

A partire da mercoledì 16 settembre in Piazza Dante sarà possibile scoprire di più sulle auto elettriche. Qui sarà allestito uno stand con una mostra dei modelli di auto elettriche e ibride con possibilità di fare un breve test drive.

Intanto proseguirà sino a domenica 27 settembre la sperimentazione del bus a chiamata. L’iniziativa, realizzata in accordo con STP Brindisi, intende dare una prospettiva differente al trasporto pubblico urbano che tradizionalmente è poco utilizzato dalla cittadinanza. Il meccanismo di funzionamento è molto semplice. Sarà sufficiente telefonare al numero 0831 549237 e prenotare per il giorno successivo, in un orario compreso tra le 10.00 e le 13.00 e le 16.00 e le 19.30, il proprio spostamento con i mezzi pubblici. Sono 35 le fermate a disposizione della cittadinanza ed abbracciano le contrade più popolose, la periferia cittadina ed il centro urbano.

Giovedì 17 settembre alle 18.00 presso Castello Imperiali si terrà l’attesa presentazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che nelle prossime settimane approderà nella competente Commissione Consiliare.

La proposta progettuale sarà illustrata dal Sindaco Antonello Denuzzo, dall’Assessore alla Mobilità Sostenibile Sergio Tatarano, dall’Assessore all’Urbanistica Nicola Lonoce, dalla dirigente dell’area Urbanistica Rosabianca Morleo e dall’Ing. Riccardo Berti Nulli di Sintagma.

Comune di Francavilla Fontana