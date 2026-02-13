La Giunta comunale di Brindisi, nelle riunioni del 12 e 13 febbraio 2026, ha approvato numerosi provvedimenti su proposta dei vari Settori comunali.

Nella seduta del 12 febbraio, sono stati approvati tredici provvedimenti istruiti dai Settori: Civica Avvocatura (3), Lavori e Opere pubbliche-Mobilità urbana (2), Servizi generali (2), Servizi finanziari (3), Ambiente e Igiene urbana (1) e Gabinetto del sindaco (2). Tra le decisioni principali:

Delocalizzazione temporanea del dormitorio comunale, trasferendo gli ospiti da via Provinciale per San Vito a via per Pandi, presso l’ex impianto CDR di proprietà comunale, per una durata massima di 8 mesi, strettamente funzionale al completamento dei lavori sull’immobile di via Provinciale San Vito, sulla base della delibera del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica del 4 febbraio.

Nuovo posizionamento delle Mini Isole Ecologiche Presidiate (MIEP) in via Spalato e in via Ungheria.

Indizione di concorso pubblico per l’assegnazione di due sedi farmaceutiche decentrate nelle zone “Paradiso-Litoranea” e “Sant’Elia”.

Candidatura all’Avviso per la fornitura di arredi didattici innovativi per quattro asili nido comunali (S. Chiara, ex Caserma Ederle, Cervellati, S. Pio), per un importo complessivo di 384.000 euro, relativo a 192 posti nella fascia di età 0-3 anni.

Approvazione della compartecipazione del Comune alle riprese del film Bollywood “Cash … M Kash …”, che sarà girato a Brindisi nei prossimi giorni.

Approvazione del Regolamento sul lavoro a distanza per i dipendenti comunali.

Nella seduta del 13 febbraio, la Giunta ha approvato due provvedimenti del Settore Lavori e Opere pubbliche-Mobilità urbana:

Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con un importo complessivo di 900.000 euro, suddiviso in tre annualità (250.000 euro per il 2025, 300.000 euro per il 2026 e 350.000 euro per il 2027). Il sindaco è stato autorizzato a sottoscrivere la convenzione con il Ministero.

Perizia di variante in corso d’opera per l’adeguamento dei lavori edili e impiantistici relativi alla realizzazione dello Shuttle di collegamento tra la Rete Ferroviaria RFI e l’Aeroporto di Brindisi, senza modifiche all’importo totale del progetto.