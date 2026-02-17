La Comunità Parrocchiale di San Carlo di Gesù, dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, promuove un percorso di informazione e confronto in vista del referendum sulla modifica della Costituzione in materia di giustizia, accogliendo l’invito del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana a favorire una riflessione seria, corretta e approfondita.

Per evitare che il dibattito degeneri in uno scontro politico o ideologico, la comunità ha scelto di organizzare due distinti incontri informativi, affidati esclusivamente a magistrati – giudici o pubblici ministeri – e non a politici o avvocati.

Il programma prevede:

un primo incontro con un magistrato che illustrerà le ragioni del SÌ;

un secondo incontro con un magistrato che presenterà le ragioni del NO.

La scelta di coinvolgere soltanto magistrati nasce dalla volontà di evitare “teatrini” politici o posizioni legate a interessi di parte, privilegiando invece chi vive quotidianamente il ruolo nella magistratura.

Gli incontri saranno aperti a tutti e prevederanno la possibilità di porre domande libere, così da favorire un confronto autentico e rispettoso.

La comunità parrocchiale invita inoltre a segnalare nominativi di magistrati disponibili a intervenire per spiegare le ragioni del SÌ o del NO. Le persone invitate saranno selezionate tra quelle indicate dalla comunità ecclesiale locale.

Qualora non pervenissero candidature per una delle due posizioni:

in assenza di proposte per il SÌ, si terrà soltanto l’incontro per il NO;

in assenza di proposte per il NO, si terrà soltanto l’incontro per il SÌ.

I nominativi dovranno essere comunicati al parroco don Vito Paparella entro il 28 febbraio 2026.

La comunità confida in un’ampia partecipazione e nel senso di responsabilità di tutti, affinché questo percorso possa rappresentare un’occasione di informazione, dialogo e crescita civile per l’intera comunità.