BMS ha comunicato la riapertura del Parcheggio pubblico P8 a servizio dell’Aeroporto di Brindisi, reso operativo a seguito di interventi infrastrutturali per l’istallazione di un nuovo sistema di accesso di ultima generazione, controllato da remoto.

L’intervento di ammodernamento ha interessato l’intera infrastruttura di accesso e gestione del parcheggio, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli utenti, rendere più rapidi gli ingressi e le uscite e garantire maggiore affidabilità e assistenza continua.

Il parcheggio non custodito situato in contrada Baroncino è dotato di:

• 300 stalli totali;

• impianto di videosorveglianza attivo;

• illuminazione adeguata di tutte le aree di sosta;

• stalli riservati alle persone con disabilità, con ingresso protetto e percorsi dedicati;

• sistema di controllo da remoto, che consente assistenza immediata agli utenti in caso di necessità.

Il Parcheggio pubblico P8 è aperto e operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia per brevi che per lunghe soste. Si tratta di un parcheggio pubblico low cost: la tariffa agevolata è di 12 euro per 24 ore. La validità del titolo di sosta copre l’arco di 24 ore complete dal momento del pagamento (es.: dalle 10:00 di oggi alle 10:00 di domani, la scadenza non è prevista a mezzanotte). Il costo in caso di biglietto smarrito è di 120 euro.

L’intervento si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione dei servizi pubblici e delle infrastrutture cittadine, volto a garantire soluzioni funzionali, sicure e sostenibili per residenti e viaggiatori.