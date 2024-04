Scrivo queste poche righe per ringraziare tutto il personale, delle cure palliative, a nome mio e della mia famiglia.

Ringrazio di cuore tutto il personale della Cooperativa San Bernardo, (medico infermieristico e OSS.) cito in particolare la dottoressa Lucia Pupillo e l’infermiera Ilenia Epifani per l’estrema professionalità, umanità, sensibilità dimostrata, in particolar modo per noi negli ultimi tragici 10 mesi, nell’ assistere prima mia moglie Anna Maria Dell’anna e successivamente mia suocera “Angela Linciano”.

Sono grato per quanto hanno fatto per me e per le mie figlie, per la disponibilità dimostrata, per la cura e la gentilezza avuta nei confronti di tutti noi, ogni qualvolta è stato richiesto il loro aiuto sono state sempre disponibili andando anche oltre il loro dovere professionale.

A voi i miei più sinceri ringraziamenti

Giampiero EPIFANI