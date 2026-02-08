È stato ritrovato nella notte tra il 7 e l’8 febbraio il furgone utilizzato per il trasporto dei bambini e dei giovani atleti della Valtur New Basket Brindisi, rubato nei giorni scorsi nei pressi del PalaPentassuglia.

Il rinvenimento è avvenuto intorno alle 00.40 a Lecce, grazie all’intuito di un poliziotto della Questura di Brindisi, libero dal servizio e di rientro a casa dopo il turno in Sala operativa. L’agente ha notato un furgone con i fregi della società sportiva parcheggiato lungo una strada pubblica, in posizione defilata. Ricordando la segnalazione di furto arrivata nei giorni precedenti, ha immediatamente sospettato che potesse trattarsi proprio del mezzo sottratto.

Pur trovandosi a bordo della propria auto privata, l’operatore ha contattato la Sala operativa e il dirigente di turno, avvicinandosi al veicolo per accertarne l’identità. Il mezzo risultava aperto e, dopo le verifiche, è stato confermato che si trattava del furgone rubato a Brindisi, utilizzato dai tecnici per accompagnare i bambini e i giovani atleti all’impianto sportivo di contrada Masseriola.

Su disposizione della dirigenza della Questura di Brindisi, sono stati avviati i contatti con il titolare della ditta intestataria del veicolo e con la Sala operativa della Questura di Lecce, che ha inviato una pattuglia sul posto. L’agente è rimasto a vigilare il furgone fino all’arrivo dei colleghi, evitando che potesse essere nuovamente portato via.

Le verifiche svolte dagli operatori dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Lecce hanno consentito la riconsegna del mezzo, che tornerà a breve a disposizione dei giovani atleti della società brindisina.