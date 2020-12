Nella giornata odierna si è svolta una ulteriore riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Bellantoni con la partecipazione dei vertici delle Forze dell’Ordine, dei Sindaci dei comuni della Provincia, nonché della Società di trasporto pubblico locale, per fare un aggiornato punto di situazione sulle misure da attuare in occasione delle ormai prossime festività natalizie.

Oggetto dell’incontro le recenti disposizioni delineate con il Decreto-legge n,172 del 18 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U n. 313 del 18 dicembre 2020, emanato dal Governo per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19.

Partendo dall’esame del testo normativo, che va ad inserirsi in un articolato quadro di disposizioni, il Prefetto ha richiamato l’attenzione sull’esigenza di disporre una ulteriore intensificazione dei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio, nonché antiassembramento per assicurare l’efficacia delle norme che delineano la c.d. “zona rossa” per tutto il territorio nazionale, nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021 e la “zona arancione” nei giorni 28,29,39 dicembre e 4 gennaio, con misure specifiche che regolamentano le attività economiche e gli spostamenti consentiti.

Tenuto conto delle finalità perseguite e dell’esigenza di tenere elevato il livello di attenzione per contenere la diffusione dei contagi, il Prefetto ha invitato i Sindaci a concorrere, per il tramite delle Polizie Locali, nel potenziamento dei servizi di controllo del territorio attuati dalle Forze di Polizia a competenza generale, prestando particolare attenzione, soprattutto in questi giorni, ai luoghi di arrivo, quali aeroporto, stazioni e fermate dei bus, per le tratte a lunga percorrenza.

Nel corso della riunione il Prefetto ha poi richiamato l’attenzione sul documento operativo, frutto e sintesi del lavoro e dei contributi forniti da tutte le Istituzioni e dagli Enti partecipanti al Tavolo di Coordinamento istituito nell’ambito della Conferenza Provinciale Permanente per il focus trasporti e scuola, previsto dal D.P.C.M. del 3 dicembre scorso.

Detto documento, che verrà approvato dal Prefetto e sul quale seguirà specifico comunicato, contiene le misure organizzative volte all’obiettivo del ripristino nella misura del 75% della didattica in presenza per la popolazione studentesca degli Istituti secondari di 2° grado, alla data fissata del 7 gennaio 2021,

Il Prefetto ha richiamato fortemente l’attenzione sulla necessità di predisporre, allorchè verrà riavviata l’attività scolastica, mirati servizi sia nei pressi degli istituti scolastici che delle fermate degli autobus al fine di evitare fenomeni di assembramento da parte degli studenti.