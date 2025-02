Si è riunita questa mattina la Commissione mensa scolastica comunale presieduta dal Sindaco Silvana Errico.

L’organo, istituito per garantire la qualità del cibo somministrato agli alunni, è composto dai rappresentati del Consiglio Comunale, degli insegnanti e genitori dei due Istituti Comprensivi della città e dalla dietista della ditta che gestisce il servizio. Il suo compito è quello di vigilare attentamente sul servizio, effettuando controlli rigorosi e costanti, sia sul cibo distribuito sia sui processi di preparazione. Quello della Commissione mensa è un ruolo fondamentale per garantire il miglior funzionamento possibile del servizio.

La seduta odierna era allargata anche al Responsabile del Servizio di Igiene e Nutrizione della ASL Br1, dott. Pasquale Fina, (che era accompagnato dalle dietiste dott.ssa M. A. Tomaselli e dott.ssa V. Girolamo) e all’Assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Pennella.

Nel corso dell’incontro sono state esaminate le varie proposte avanzate dai rappresentanti scolastici, finalizzate a rendere sempre più gradito dai più piccoli menu. Tali proposte, nelle rispetto delle linee guida per una corretta educazione alimentare, sono state favorevolmente valutate dal Servizio di Igiene e Nutrizione della ASL Br1.

È stata ribadita la fondamentale importanza della mensa scolastica, quale momento educativo e occasione per conoscere e gustare alimenti diversi.