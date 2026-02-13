Si conclude in queste ore una nuova partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, appuntamento di riferimento per il settore a livello nazionale e internazionale, che ha offerto un calendario intenso di incontri istituzionali, confronti con operatori e momenti di programmazione strategica.

La delegazione del Comune di San Michele Salentino, rappresentata dal vicesindaco Tonino Scatigna e dall’assessore Angela Martucci, ha promosso il territorio con le feste patronali, il paese della poesia, l’economia delle auto d’occasione, e le sue due Denominazioni Comunali, il fico mandorlato e li Gnummariedd, all’interno dello stand dell’aggregazione “I Tesori del Salento”.

Lo spazio espositivo, dedicato ai dodici Comuni della Provincia di Brindisi, ha registrato una presenza costante di buyer e visitatori, a conferma dell’interesse verso un’offerta territoriale autentica.

La scelta di presentare il brand unitario dei dodici Comuni si è rivelata efficace e coerente con una visione di sviluppo condivisa. L’azione congiunta consente di valorizzare in modo più incisivo le peculiarità di ciascun territorio e di rafforzare il posizionamento complessivo dell’area sui mercati turistici. L’identità locale acquisisce maggiore forza quando si inserisce in una strategia di sistema, capace di offrire esperienze diversificate e complementari.

Nei giorni dedicati alla BIT, l’assessore regionale al Turismo della Regione Puglia, Graziamaria Starace, ha illustrato le nuove linee di indirizzo per il comparto, con l’obiettivo di accrescere i risultati già raggiunti e di orientare la crescita verso standard sempre più elevati di qualità. L’attenzione si concentra su un turismo responsabile, consapevole e capace di valorizzare i tesori ancora poco esplorati, con uno sguardo particolare alle aree interne.

I dati ufficiali relativi ai flussi nelle zone interne, presentati durante uno degli incontri pubblici in programma, confermano la validità di una strategia fondata sulla cooperazione tra enti locali. San Michele Salentino ha portato alla BIT un messaggio chiaro, come ha evidenziato l’assessore Martucci nel corso di un panel dedicato: i piccoli Comuni rappresentano un elemento centrale nella nuova governance turistica regionale e interpretano una rinnovata idea di accoglienza, fondata su qualità, identità e collaborazione istituzionale. Inoltre, ha voluto richiamare l’attenzione anche sul fenomeno dello spopolamento, una sfida che riguarda molte realtà della nostra provincia.

“Per contrastarlo – ha spiegato la Martucci – l’Amministrazione comunale sta investendo con decisione nella promozione turistica, puntando sul potenziamento delle strutture ricettive extralberghiere e sulla valorizzazione delle nostre risorse. Crediamo che lo sviluppo turistico possa generare nuove opportunità lavorative per i giovani – ha concluso -, contribuendo concretamente a creare le condizioni affinché possano scegliere di restare e costruire qui il proprio futuro”.

Ufficio Comunicazione Istituzionale

Comune di San Michele Salentino