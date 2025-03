Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, mirati a innalzare il livello di prevenzione dei reati e assicurare una cornice di sicurezza, i Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni (BR) hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nello stesso Comune.

In tale contesto:

• è stato arrestato un uomo trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, complessivamente di 12,7 grammi di eroina, di 9.7 grammi di hashish e di 4,7 grammi di marijuana, tutto suddiviso in dosi per lo spaccio, n. 3 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro. Durante le operazioni l’uomo opponeva ferma resistenza agli operanti; concluse le formalità è stato condotto presso l’abitazione in regime di arresti domiciliari;

• è stato denunciato in stato di libertà un uomo che, a seguito di perquisizione veicolare veniva trovato in possesso, senza giustificato motivo, di una mazza da baseball in legno idonea ad offendere, sottoposta a sequestro;

• sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, cinque giovani perché trovati in possesso, rispettivamente, di 7,9 grammi di sostanza stupefacente mischiata del tipo marijuana ed hashish, di 3,7 grammi di hashish, di 0,5 grammi di hashish, di 1,00 grammo di marijuana e di 0,5 grammi di marijuana.

Nella circostanza sono stati eseguiti 8 controlli a persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione, identificate 64 persone, controllati 45 automezzi, effettuate 12 perquisizioni, e contestate varie contravvenzioni al Codice della Strada.

Tale servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.