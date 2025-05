Torna anche quest’anno a San Vito dei Normanni la Biblioteca itinerante di Lettori alla pari.

Gli Spazi della Biblioteca “Giovanni XXIII”, sita in Via Mazzini n.2., da lunedì 19 a venerdì 23 maggio si arricchiranno di scaffali con libri accessibili. Scolaresche, ragazzi con e senza disabilità, insegnanti, educatori, genitori, associazione e cittadini e cittadine potranno sfogliare, leggere, toccare, scoprire tanti libri accessibili: libri in simboli, ad alta leggibilità, libri tattili illustrati e silent book.

La Biblioteca Itinerante è una delle azioni del progetto Lettori alla Pari, progetto delle Edizioni La Meridiana per promuovere il diritto di tutti e tutte alla lettura. Durante la settimana si terranno visite guidate e letture di libri accessibili, laboratori sui libri e le letture accessibili, presentazioni di libri.

Le attività, tutte gratuite, saranno in Biblioteca ma anche nelle scuole.

L’inaugurazione della Biblioteca Itinerante si terrà lunedì 19 maggio alle ore 17:00 presso la Biblioteca Comunale “Giovanni XXIII”, in Via Mazzini n. 2 a San Vito dei Normanni con gli interventi di

Silvana Errico, Sindaca di San Vito dei Normanni, Dario Siciliano, Garante dei diritti delle persone con disabilità di San Vito dei Normanni, Elvira Zaccagnino, direttrice di Edizioni La Meridiana e del progetto Lettori alla Pari.

Al termine sarà possibile visitare liberamente la Biblioteca Itinerante.

Come ha dichiarato la Sindaca Silvana Errico: “Con il ritorno della Biblioteca itinerante a San Vito vogliamo ancora una volta ribadire la nostra attenzione non solo alla lettura ma anche alla lettura possibile per tutti grazie ai libri accessibili. Lo scorso anno, a seguito dell’esperienz,a la nostra Biblioteca comunale si è arricchita di libri accessibili, entrati nella catalogazione e nel prestito bibliotecario. Ed è bello sapere che anche quei libri sono oggetto di prestiti come altri e sono richiesti da persone con o senza disabilità specifiche, segno che l’inclusività attraverso la lettura è possibile”.

Quest’anno la preziosa la collaborazione del Garante cittadino dei diritti delle persone con disabilità di San Vito dei Normanni, punta anche a un coinvolgimento maggiore delle associazioni e realtà che si prendono cura in maniera specifica delle persone con disabilità.