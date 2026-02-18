Il consigliere segreterio del Consiglio regionale, Tommaso Gioia, ha partecipato a un incontro decisivo presso l’Ospedale di Comunità di Cisternino, con l’assessore alla Sanità, Donato Pentassuglia, con il quale ha avuto modo di interagire proficuamente.

Erano presenti anche il sindaco di Cisternino, Enzo Pertini, il presidente del Consiglio comunale, Donato Baccaro, la consigliera Comunale, Aurora Grassi, l’Assessore Mariangela Rendini, il Direttore Generale dell’ASL Brindisi, Maurizio De Nuccio, e i responsabili dell’area tecnica.

L’incontro ha avuto come obiettivo la definizione delle linee operative per completare i lavori di ammodernamento e adeguamento della struttura, finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Questo intervento è considerato strategico per rafforzare la sanità territoriale – ha spiegato Gioia – garantendo ai cittadini servizi sempre più efficienti e moderni, rispondenti ai reali bisogni della comunità”

L’Ospedale di Comunità rappresenta un presidio fondamentale per il territorio.

Tommaso Gioia ha sottolineato che “il nostro impegno è di vigilare affinché i lavori procedano nei tempi previsti e con la massima attenzione alla qualità degli interventi. È essenziale che Cisternino e l’intera provincia di Brindisi possano contare su una sanità sempre più all’altezza delle sfide future.”

La Regione continuerà a collaborare attivamente con tutte le istituzioni coinvolte per assicurare a Cisternino e all’intera provincia di Brindisi una sanità pronta ad affrontare le sfide del futuro.