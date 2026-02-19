È dedicato al rapporto tra decisioni personali e destino il nuovo incontro promosso da Kairosfera, in programma sabato 21 febbraio 2026, alle ore 11.00, presso l’Hotel Palazzo Virgilio di Brindisi.

Ospite dell’appuntamento sarà Emanuele Pace, astrofisico e autore del volume Il cielo che mi attraversa. A moderare l’incontro sarà Marietta Bianco, presidente dell’associazione.

Il titolo dell’incontro, “Scelte e destino”, richiama il confine sottile tra ciò che scegliamo e ciò che accade. A partire dalle cosiddette sliding doors personali, Pace guiderà una riflessione sui momenti di svolta, sulle decisioni mancate e su quei passaggi che segnano un prima e un dopo nel percorso di ciascuno.

Un appuntamento informale, aperto al confronto e alla condivisione, per guardare al cosmo come metafora del nostro percorso interiore.

L’iniziativa si inserisce nel ciclo di appuntamenti mensili di Kairosfera, associazione che si occupa di benessere, arricchimento personale e percorsi di consapevolezza.

L’ingresso è libero e non è necessaria prenotazione.