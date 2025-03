Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on. Mauro D’Attis.

“Esprimo il mio sincero cordoglio per la scomparsa di Monsignor Settimio Todisco, che per vent’anni ha guidato l’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni e negli ultimi tempi aveva scelto la vita monastica. La sua è stata una figura storica e autorevole nel mondo cattolico e un riferimento per migliaia di fedeli. Conserverò con affetto e gratitudine il ricordo di un uomo di Chiesa che ha dedicato la sua vita al prossimo”.

L’Amministrazione comunale di Brindisi esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Monsignor Settimio Todisco, venuto a mancare all’età di 100 anni.

Arcivescovo della diocesi di Brindisi-Ostuni per oltre vent’anni, Monsignor Todisco è stato un punto di riferimento morale e spirituale per l’intera comunità. La sua figura ha lasciato un segno indelebile nella storia della città, non solo per il suo impegno religioso, ma anche per la straordinaria sensibilità e umanità dimostrate nei momenti più difficili.

Il Sindaco Marchionna ha ricordato con commozione il ruolo centrale svolto da Monsignor Todisco durante l’emergenza umanitaria dello sbarco degli albanesi a Brindisi, quando si fece promotore dell’apertura delle chiese per promuovere l’accoglienza della popolazione, incarnando così i valori di solidarietà e fratellanza.

In segno di rispetto e riconoscenza per il suo operato, il Consiglio Comunale ha osservato un minuto di silenzio in Aula.

L’Amministrazione si unisce al dolore della comunità e porge le più sentite condoglianze ai familiari e a quanti lo hanno conosciuto e stimato.

Il Partito Democratico di Brindisi esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Monsignor Settimio Todisco, figura di riferimento per la comunità brindisina e uomo di grande spiritualità e dedizione.

Per oltre venticinque anni alla guida della diocesi di Brindisi-Ostuni, Monsignor Todisco ha lasciato un segno indelebile nella vita pastorale e sociale del nostro territorio, promuovendo il dialogo, la solidarietà e il rinnovamento della Chiesa locale. La sua attenzione ai più deboli e il suo impegno per la formazione spirituale e culturale della comunità resteranno un’eredità preziosa.

Il Partito Democratico si unisce al dolore della diocesi, della comunità ecclesiastica e di tutti i cittadini che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarne il servizio.