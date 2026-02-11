Nei giorni scorsi personale della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, coadiuvato da quello del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo (nr. 4314/2024 R.G.N.R.), emesso dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Brindisi, di cinque esercizi pubblici nel centro storico di Brindisi.

Il reato per il quali si procede è previsto dall’art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).

L’attività investigativa ha tratto origine da dettagliate denunce/querele formulate da alcuni residenti del centro storico di Brindisi, costituitisi in un comitato cittadino, seguite da numerosi controlli amministrativi effettuati dalla Squadra Amministrativa della Questura di Brindisi nei suddetti locali pubblici, tutti ubicati in una ristretta area del centro storico.

Gli accertamenti amministrativi e le successive attività investigative, delegate dalla Procura della Repubblica di Brindisi, hanno permesso, anche attraverso l’installazione di telecamere audio/video e dei rilievi fonometrici, di acquisire rilevanti elementi probatori per i quali è stato emesso il suddetto decreto.

COMUNICATO STAMPA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BRINDISI