La Pantaleo Podio Fasano non tradisce le aspettative della vigilia e con un secco 3-0 si impone sulla Adriatica Press Futura Teramo conquistando la prima vittoria storica nel campionato di serie B1. Un successo fortemente voluto dal roster di coach Paolo Totero che con intelligenza e spirito di squadra conducono le fila del gioco contro un Teramo orfano della schiacciatrice Monica Lestini ma mai realmente domo. Primi due set equilibrati con le fasanesi leggermente meglio nei parziali e sempre in vantaggio. Nel terzo e ultimo la condizione fisica e mentale delle gialloblu ha fatto la differenza soprattutto grazie alla presenza in squadra di giocatrici di grande esperienza come Sara Gotti e Valentina Barbolini. Nel terzo ed ultimo set la stanchezza psicofisica delle abruzzesi favorisce le giocate delle fasanesi che chiudono la gara senza particolari patemi. “Sono contento della prestazione delle mie ragazze che in questo mese hanno lavorato sodo – afferma Totero – e stasera sono state brave a tenere bene il campo. Le insidie della prima gara sono sempre in agguato ma noi siamo stati capaci a tenere sempre la giusta condizione mentale. Buona la prima quindi e guardiamo avanti con molta fiducia. Siamo una squadra in crescita e lavorando sodo in settimana presto limeremo anche i diversi errori commessi stasera”. Una partita disputata dinanzi ad un grande pubblico che non ha voluto far mancare il proprio apporto “Siamo molto contente per la vittoria conquistata contro una buona squadra – afferma il capitano Chiara Vinciguerra – Iniziare col piede giusto dopo un mese di intensa preparazione non è mai semplice. Un grazie particolare al nostro pubblico che non ci abbandona mai e anche quest’anno saprà essere l’elemento in più in campo per spingerci a disputare un altro bel campionato”.

Pantaleo Il Podio Volley Fasano – Adriatica Futura Press Teramo 3-0

(25-23; 25-20; 25-15)

Pantaleo Podio Volley Fasano: Gotti 18, Antonaci 6, Di Diego, Mollica, Fatticioni, Negro 2, Marsengo, Rizzo, Barbollini 10, Vinciguerra 6, Morabito, Pisano, Soleti 9. All. Totero

Adriatica Press Futura Teramo: Vendramini, Ragnoli 5, Poli 14, Di Diego 1, La Brecciosa, Costantini 14, Patriarca, Degidio, Mazzagatti 3, Fanelli 3, Capulli, Ventura, Lestini. All. Nanni.

Arbitri: Enrico Dandolo e Francesco Salvatore Iovinella

Ufficio Stampa