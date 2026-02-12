Il Servizio di Igiene e Sanità pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi ha completato il piano di vigilanza, controllo e prevenzione programmato per il 2025, confermando la centralità della prevenzione quale strumento di tutela della salute pubblica e di garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Le attività, guidate da Stefano Termite, direttore del Dipartimento di Prevenzione, e coordinate da Giampiero Campo, incaricato di funzione di coordinamento, sono state condotte con il contributo determinante dei tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assicurando continuità su tutto il territorio provinciale, uniformità di intervento e adeguati standard di sicurezza e qualità.

Nel corso dell’anno sono state effettuate verifiche in strutture sanitarie e socioassistenziali, realtà residenziali e semiresidenziali, studi e ambulatori delle professioni sanitarie, palestre, impianti natatori, stabilimenti balneari e spiagge attrezzate, nonché nelle imprese fornitrici di dispositivi protesici, nel pieno rispetto delle disposizioni regionali vigenti. L’attività ispettiva si è sviluppata secondo un approccio prevalentemente preventivo, educativo e correttivo, orientato non solo al rispetto delle norme, ma soprattutto alla riduzione dei rischi e al miglioramento continuo delle condizioni igienico-sanitarie e organizzative delle strutture controllate.

“L’azione del Dipartimento – afferma Termite – si fonda sulla capacità di coniugare controllo, prevenzione e dialogo istituzionale, accompagnando le strutture verso il pieno adeguamento normativo e contribuendo alla sicurezza sanitaria del territorio”.

Parallelamente, il personale ha garantito tutti gli interventi straordinari derivanti da segnalazioni, esposti e denunce presentati da cittadini ed enti, occupandosi al contempo delle verifiche finalizzate al rilascio di autorizzazioni, certificazioni e procedimenti relativi alle SCIA.

Rilevante anche l’attenzione riservata alla prevenzione e al controllo della legionellosi, che ha visto il Nucleo Operativo Territoriale impegnato in indagini ambientali in abitazioni private, strutture ricettive e sanitarie, finalizzate all’individuazione precoce delle situazioni di rischio e all’adozione delle necessarie misure preventive.

In linea con la programmazione annuale, è stato attuato un piano mirato dedicato ai controlli nelle strutture ricettive e agrituristiche della provincia, che ha portato all’ispezione di 157 realtà. Tale attività ha consentito il raggiungimento di risultati superiori agli obiettivi programmati, assicurando una vigilanza rigorosa nei principali poli attrattivi della provincia proprio nel periodo di massima affluenza turistica.

Nel complesso, i risultati del 2025 confermano l’efficacia di un modello che mette al centro la sicurezza dei cittadini, migliorando la qualità dei servizi sul territorio e consolidando il ruolo fondamentale della prevenzione.

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento – conclude Termite – a tutto il personale per l’impegno e la professionalità dimostrati, rivolgendo un pensiero particolare al tecnico della prevenzione Angelo Tagliente, la cui prematura scomparsa ha rappresentato una grave perdita umana e professionale. Il suo esempio di umanità, passione e rigore continueranno a rappresentare un riferimento prezioso per tutti noi”.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI